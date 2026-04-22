Nuovi programmi nei licei con intelligenza artificiale e ritorno di storia e geografia, cosa cambia a scuola

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato le Indicazioni nazionali per i programmi scolastici dei licei. Scompare la geostoria nel biennio, ma compare l’intelligenza artificiale. Si tratta di indicazioni che non saranno adottate ufficialmente fino alla fine del percorso di ascolto della comunità scolastica, composto non soltanto dal mondo della scuola, ma anche dai rappresentanti delle consulte studentesche.

Cambiano i programmi per i licei

Il ministro Valditara ha comunicato le nuove Indicazioni nazionali per i licei, dopo quanto già emerso per l’infanzia e il primo ciclo dell’istruzione. Una volta approvate, entreranno in vigore per l’anno scolastico 2026-2027, sostituendo le precedenti del 2012.

Il testo è stato offerto alla consultazione pubblica, e non solo. Presentato dalla commissione ministeriale, è stato descritto come “un passo significativo nella ridefinizione del secondo ciclo di istruzione”. Sembra infatti che le azioni non siano solo una semplice revisione dei programmi, ma un ripensamento strutturale della funzione formativa del liceo, del rapporto tra discipline e tra scuola e società.

Compare la sezione “Perché studiare questa disciplina”. È stata pensata per rispondere a un’esigenza epistemologica e didattica. Servirà quindi a “illuminare il valore formativo di ogni disciplina, agganciando i saperi appresi alla realtà contemporanea e alla motivazione ad apprendere degli studenti”.

Geostoria si divide e cambia la matematica

Altri due punti fondamentali delle Indicazioni sono la geostoria e la matematica. Al primo biennio storia e geografia tornano a essere due discipline distinte. La geografia torna quindi a essere autonoma e anche per la storia ci sarà un nuovo arco temporale da tenere in considerazione. Verrà toccata anche la svolta cinese e i nuovi equilibri geopolitici.

C’è però una centralità della storia dell’Italia e dell’Occidente, spiegata non come un “ripiegamento provinciale”, ma come un “riconoscimento dell’eredità universale che la tradizione ha consegnato al mondo intero”. Non sono mancate le polemiche per le Indicazioni dell’infanzia e del primo ciclo in merito, e non mancheranno probabilmente neanche ora che le Indicazioni toccano i licei.

Cambia anche lo studio della matematica. Il Ministero spiega che non ci si limiterà più a riordinare i nuclei tematici, ma la disciplina “sarà ripensata profondamente come esperienza intellettuale”.

L’ingresso dell’intelligenza artificiale

In attuazione della legge 132 del 2025 e dell’AI Act europeo, l’intelligenza artificiale entra nei licei. L’obiettivo, così come descritto dal Ministero dell’Istruzione, sarà quello di formare una coscienza digitale capace di distinguere tra la simulazione algoritmica e il sapere.

L’intelligenza artificiale sarà quindi oggetto di studio, ma anche dispositivo metodologico. Gli studenti impareranno a usarla, ma in maniera consapevole, così da interrogarla, conoscerne i limiti e tutelare i confini rispetto alla propria libertà intellettuale.

Poi, novità in merito al rilancio della lettura come esperienza umana che mette in relazione le persone e spazio alla filosofia come esercizio di riflessione, interrogazione, giudizio e argomentazione. Non manca poi spazio all’educazione emotiva e al rispetto, che sostituisce la richiesta molto sentita dal basso dell’educazione sesso-affettiva.