Nuovo allarme bomba in una scuola a Palermo, mail minatoria al liceo Umberto I: "Strage di alunni e personale"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Nuovo allarme bomba in una scuola, questa volta al liceo classico Umberto I di Palermo. Nella mattina di giovedì 12 novembre, infatti, è stata recapitata una mail anonima che annunciava, attorno alle 10:50, una “strage di alunni”. La dirigenza ha disposto l’uscita anticipata di tutte le classi per precauzione. “Pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa”, si legge in una nota ricevuta dai genitori degli alunni.

Allarme bomba al liceo Umberto I di Palermo

Una nuova minaccia ha fatto scattare l’allarme al liceo classico Umberto I di Palermo, dove nella mattinata di giovedì 12 novembre 2026 è arrivata una mail dal contenuto particolarmente inquietante. La comunicazione, inviata da un indirizzo sconosciuto alla casella di posta elettronica dell’istituto, annunciava una presunta strage di alunni e personale scolastico, indicando anche un orario preciso: le 10:50.

Di fronte alla gravità della minaccia, la dirigenza scolastica ha deciso di adottare misure precauzionali, disponendo l’evacuazione dell’edificio e il rientro anticipato degli studenti nelle rispettive abitazioni. Nonostante la convinzione che potesse trattarsi di un falso allarme, l’istituto ha preferito non correre rischi, interrompendo le attività didattiche della giornata.

La comunicazione, inviata ai genitori, non chiarisce chi abbia inviato il messaggio né fornisce elementi sull’identità del mittente. La minaccia, dunque, resta di origine sconosciuta e, sulla base delle informazioni disponibili, non risultano conferme circa la presenza di un ordigno all’interno dell’edificio.

L’avviso della scuola ai genitori degli alunni

La decisione di sospendere le lezioni è stata comunicata direttamente alle famiglie attraverso un avviso ufficiale. Nel messaggio, la scuola ha spiegato le ragioni dell’evacuazione, riportando anche il contenuto della minaccia ricevuta via mail.

“Poiché stamattina è pervenuto alla posta elettronica della scuola un messaggio da indirizzo sconosciuto che preannunciava strage degli alunni e del personale alle ore 10:50 in punto, pur ritenendo che si tratti anche nel nostro caso di un falso allarme, riteniamo per prudenza di dover far uscire i ragazzi anticipatamente e rimandarli a casa”.

Il provvedimento ha interessato tutte le classi del liceo, senza distinzioni. L’obiettivo della dirigenza è stato quello di tutelare l’incolumità degli studenti e del personale, evitando di mantenere le persone all’interno dell’edificio nell’orario indicato dalla mail minatoria.

Un’altra mail minatoria alle scuole

Il messaggio ricevuto dal liceo Umberto I di Palermo si aggiunge a quelli arrivati, nella giornata di mercoledì 11 novembre, a oltre 6mila istituti in tutta Italia.

All’indomani dell’allarme, poi rivelatosi falso, diverse scuole sono rimaste chiuse, provocando l’ira del ministro e vicepremier Matteo Salvini.

Non solo scuole, email anche a Palazzo Chigi

Oltre alle scuole, le mail sono state inviate anche a Palazzo Chigi e contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Secondo quanto riferisce ANSA, si tratta di una vera e propria operazione di mail bombing rivolta a indirizzi di posta elettronica col dominio del ministero dell’Istruzione. È stato segnalato l’allarme bomba a Palazzo Chigi, ma anche la richiesta di dimissioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Un nuovo “allarme fake”, viene spiegato, a seguito del quale non sono stati attivati controlli perché “è evidente che si tratta della ripetizione di un allarme infondato”. Oltre alla mail, infatti, spiegano dalla sede del governo, “non c’è alcun segnale specifico che si tratti di un allarme concreto”.