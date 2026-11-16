Nuovo allarme bomba via mail nelle scuole italiane, ancora la firma di Mikhail Andropov ma nessuna evacuazione

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un nuovo allarme bomba è stato inviato via mail nelle scuole italiane con a firma Mikhail Andropov. Secondo le prime indiscrezioni nessun istituto scolastico è stato oggetto di evacuazione. Sarebbe stata così applicata la direttiva del Viminale.

Nuovo allarme bomba via mail nelle scuole, il testo

Questo il testo del messaggio di posta elettronica riportato da ANSA: “Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato”. L’autore afferma di aver ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno nell’edificio. L’esplosione, scrive, avverrebbe “tra 40 minuti”. L’ordigno sarebbe collocato in modo che l’onda d’urto copra l’intero perimetro e, secondo il mittente, sarebbe così potente da distruggere “l’intera strada”. Si tratta del terzo allarme inviato nel giro di pochi giorni.

Come riporta Adnkronos, la mail è stata inviata a centinaia di scuole italiane e proviene dall’indirizzo academic.affairs3@vnuk.udn. Il primo allarme bomba è avvenuto mercoledì 11 novembre, seguito 24 ore dopo da un’altra mail che minacciava la presenza di ordigni. In quel frangente le evacuazioni sono state 77, e in 36 di queste scuole l’attività didattica è ripresa nella stessa mattinata.

Il secondo elemento

Nel caso del terzo allarme bomba inviato in mail nella giornata di lunedì 16 novembre è presente un elemento nuovo rispetto ai precedenti. Nel testo viene specificato che sarebbe stato reclutato un dipendente della mensa che avrebbe inserito una sostanza tossica nel cibo. Anche in questo caso la firma è M.A. che dovrebbe fare riferimento a Mikhail Andropov, nome già presente nei messaggi precedenti.

Cosa prevede la circolare del Viminale

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha predisposto una direttiva per uniformare la gestione delle minacce di attentati diffuse attraverso email e altri strumenti telematici, soprattutto quando riguardano scuole, uffici pubblici e infrastrutture. Il documento, indirizzato a prefetti e questori, stabilisce che ogni segnalazione debba essere comunicata tempestivamente alle forze dell’ordine, che dovranno valutarne l’attendibilità prima di individuare le misure di sicurezza necessarie.

Non tutte le minacce comporteranno automaticamente l’evacuazione degli edifici. Secondo le indicazioni del Viminale, i messaggi identici o molto simili, inviati indiscriminatamente a numerosi destinatari dalla stessa fonte, devono essere considerati inattendibili, salvo la presenza di ulteriori elementi di rischio.

Tra questi rientrano il ritrovamento di oggetti sospetti, anomalie rilevate dalle telecamere di sorveglianza, precedenti episodi o informazioni che facciano ipotizzare un pericolo concreto. Quando emergono circostanze che rendono plausibile la minaccia, il questore potrà disporre verifiche e misure di protezione, proponendo al prefetto l’evacuazione soltanto quando risulti necessaria.

La direttiva punta a evitare che falsi allarmi provochino la sospensione delle lezioni, l’interruzione dei servizi pubblici e l’impiego ingiustificato di risorse delle forze dell’ordine. Il coordinamento delle segnalazioni sarà affidato al Centro Situazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, operativo 24 ore su 24, con il coinvolgimento delle questure, dei prefetti e dei Vigili del fuoco.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla comunicazione pubblica, per impedire che la diffusione di informazioni non verificate alimenti ulteriormente l’allarme. Il documento precisa infine che queste disposizioni riguardano le minacce trasmesse per via telematica, non gli attacchi informatici, che restano soggetti a procedure specifiche.