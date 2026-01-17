Nuovo Bonus Mamme, riaperto il servizio Inps per le domande integrative fino al 31 gennaio: requisiti e cifre

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’Inps ha aggiornato il servizio per il nuovo Bonus Mamme, consentendo di integrare domande già presentate fino al 31 gennaio 2026. Il contributo di 40 euro al mese è rivolto a madri lavoratrici con due o più figli e reddito sotto 40mila euro, erogato in un’unica soluzione entro dicembre 2025 o febbraio 2026.

Nuovo Bonus Mamme, riaperto il servizio

L’Inps ha comunicato un’importante novità dedicata a chi ha già inviato la richiesta per il Nuovo Bonus Mamme: sul portale è ora possibile inserire eventuali mensilità non incluse in sede di prima domanda.

L’aggiornamento del servizio consente anche di riesaminare le domande respinte o accolte parzialmente. Il termine per la presentazione della domanda integrativa è fissato al 31 gennaio 2026, termine valido anche per chi matura i requisiti successivamente al 9 dicembre 2025 ma comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro la stessa data, l’Inps terminerà di lavorare le domande presentate entro il 9 dicembre che non avevano superato i controlli automatici e permetterà alle beneficiarie di aggiornare le modalità di pagamento.

Requisiti e come fare domanda

Il servizio è accessibile dal sito istituzionale seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, spostandosi quindi nell’area “Per genitori” e infine cliccando “Nuovo Bonus mamme”.

Il contributo è destinato alle lavoratrici madri che nel corso del 2025 abbiano avuto almeno due figli, purché il reddito da lavoro non superi 40mila euro annui. Possono richiederlo:

lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico);

(pubbliche e private, escluso il lavoro domestico); lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie e casse professionali.

In base alla disciplina vigente, il bonus spetta per ogni mese (o frazione) in cui la posizione lavorativa risulta attiva. Per le madri con tre o più figli, in presenza di un contratto a tempo indeterminato, non si accede al bonus ma può spettare invece un beneficio di esonero totale dei contributi, previsto dalla legge di bilancio, come forma alternativa di sostegno.

Le risorse del Bonus Mamme

Introdotto dal decreto-legge n. 95 del 30 giugno 2025 e confermato nella legge di conversione n. 118 del 8 agosto 2025, secondo dati ufficiali dell’Inps, alla fine del 2025 sono oltre 580mila i pagamenti già disposti, per un ammontare complessivo di circa 242 milioni di euro destinati alle madri lavoratrici beneficiarie del bonus.

La misura ha registrato un’elevata risposta da parte delle potenziali aventi diritto, con tempi di lavorazione delle pratiche significativamente ridotti grazie alla digitalizzazione della procedura.