Nuovo BTP Valore al 22,25%, la mossa del MEF che spinge gli italiani a rinunciare alle cedole subito

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È partita l’emissione del BTP Valore e del BTP Valore Insieme. I due titoli, da lunedì 19 ottobre, resteranno disponibili fino al 23 ottobre alle ore 13:00. Sembrano simili, ma il BTP Valore prevede cedole crescenti nel tempo, mentre il BTP Valore Insieme prevede un’unica cedola in pagamento una volta passati i cinque anni di durata del titolo. Nel complesso però i due rendimenti sono equivalenti: l’unica differenza è la frequenza dei pagamenti.

Doppia emissione per il BTP Valore

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha lanciato l’ottava emissione del BTP Valore, in collocamento da lunedì 19 ottobre fino alle ore 13:00 di venerdì 23 ottobre, salvo chiusura anticipata.

Il claim per la campagna delle emissioni è: “È arrivata la risposta per i risparmi: BTP Valore”. Per quanto riguarda invece il BTP Valore Insieme, lo slogan è: “Per chi non ha fretta c’è il BTP Valore Insieme”.

Per la prima volta, infatti, il Tesoro propone un collocamento doppio e il risparmiatore può scegliere tra il classico BTP Valore con cedole trimestrali crescenti e il BTP Valore Insieme, che paga tutti gli interessi in un’unica soluzione alla scadenza.

Caratteristiche dei due BTP

I due BTP Valore appaiono simili, ma hanno delle sostanziali differenze. Il BTP Valore (ISIN IT0005735201) paga con cedole ogni tre mesi (meccanismo step-up 2 + 2 + 1). Il tasso minimo garantito è del 3,70% per il primo e il secondo anno, che sale al 4,10% per il terzo e il quarto anno e arriva al 4,70% nel quinto e ultimo anno. Il rendimento cedolare complessivo lordo è del 20,30%.

Il BTP Valore Insieme (ISIN IT0005735227), invece, non paga con cedole periodiche. La prima grande differenza è proprio questa, perché questo BTP paga al termine dei cinque anni in un’unica cedola con un tasso minimo garantito del 22,25% insieme al rimborso del capitale.

Per entrambi i titoli l’investimento minimo è di 1.000 euro, non ci sono commissioni per chi sottoscrive e non è previsto un tetto massimo.

Differenza rendimenti: la mossa del MEF

Il BTP Valore Insieme ha un valore di rendimento del 22,25%, mentre il BTP Valore si ferma al 20,30%. Si tratta di una differenza dell’1,95%. Ci sono da considerare le tasse al 12,5%: sul BTP Valore si pagano ogni tre mesi, mentre sul BTP Insieme si pagano una sola volta alla fine (ottobre 2031).

Come riporta Borsa Italiana, il BTP Insieme rende un 19,47% netto sulla cedola finale, quindi su 10.000 euro investiti si tratta di 1.947 euro di interessi netti.

Sul BTP Valore il totale degli interessi netti che verranno incassati è pari a 1.776 euro, quindi il 17,76%. Secondo Costantino Forgione, consulente finanziario, per la maggior parte dei risparmiatori (come dipendenti e pensionati) il BTP Valore Insieme bè più redditizio.