Nuovo cartello stradale con rombo bianco: cos'è, come funziona e chi può circolare nelle corsie carpooling

Un nuovo segnale stradale raffigurante un rombo bianco su fondo blu è entrato in vigore per identificare le corsie riservate alla circolazione prioritaria. Il cartello impone restrizioni all’accesso basate sul numero di occupanti del veicolo o sulla tipologia di alimentazione. La violazione del divieto comporta multe di 135 euro per i trasgressori. Attualmente la segnaletica è attiva in diverse città della Francia, tra cui Lione, Grenoble e Strasburgo.

Il funzionamento delle corsie riservate e il simbolo del rombo

Il segnale con il rombo bianco identifica le corsie dedicate al carpooling. Queste corsie sono riservate esclusivamente a specifiche categorie di utenti della strada. Possono circolare i veicoli che trasportano almeno due persone (conducente e almeno un passeggero). Il requisito numerico si applica a tutte le tipologie di veicoli leggeri, indipendentemente dal legame di parentela tra gli occupanti.

Oltre ai veicoli in carpooling, l’accesso è consentito ai mezzi di trasporto pubblico, come autobus e taxi, anche se senza passeggeri a bordo. Possono transitare anche i veicoli a bassissime emissioni dotati di certificazione ambientale specifica (come il bollino Crit’Air 0 in Francia), a condizione che siano completamente elettrici o a idrogeno. Le moto sono soggette alla stessa regola del numero minimo di occupanti: per accedere alla corsia, devono avere un passeggero sul sellino.

Orari di attivazione e modalità di controllo

La validità del cartello può essere permanente o temporanea. Nel secondo caso, il segnale è spesso integrato da pannelli luminosi che si attivano solo durante le ore di punta o in presenza di alti livelli di inquinamento atmosferico. Se il rombo bianco è spento o barrato, la corsia torna a essere accessibile a tutti i tipi di veicoli senza distinzioni.

Il controllo del rispetto della norma avviene tramite sistemi tecnologici avanzati. Vengono utilizzate telecamere termiche e sensori intelligenti in grado di rilevare il calore corporeo e contare il numero di persone presenti all’interno dell’abitacolo. Questi dispositivi distinguono la presenza umana da oggetti inanimati o animali domestici. Il sistema è progettato per operare anche in condizioni di scarsa visibilità o durante le ore notturne.

Sanzioni previste e diffusione territoriale

L’inosservanza dell’obbligo indicato dal rombo bianco costituisce un’infrazione stradale. In Francia, il codice della strada prevede una sanzione fissa di 135 euro per i trasgressori. La multa viene notificata al proprietario del veicolo tramite i sistemi di rilevamento automatico o contestata direttamente dalle pattuglie della polizia stradale presenti sul posto.

Il segnale è parte di una strategia europea per la riduzione delle emissioni di CO2 e il decongestionamento del traffico urbano. Sebbene la Francia sia il Paese che ha implementato il sistema su scala maggiore, la sperimentazione di corsie preferenziali per veicoli ad alta occupazione è in fase di valutazione in altri stati membri dell’Unione Europea. L’obiettivo è incentivare la condivisione dei mezzi privati per ridurre il numero complessivo di veicoli in circolazione nelle aree metropolitane.

Chi può circolare con il segnale del rombo bianco

Categoria Veicolo Accesso Consentito Requisiti Specifici Auto private SÌ Minimo 2 persone a bordo (conducente + passeggero) Auto elettriche SÌ Solo se a emissioni zero (es. bollino Crit’Air 0) Moto e Scooter SÌ Solo con passeggero a bordo Taxi e Bus SÌ Anche senza passeggeri (veicoli di servizio pubblico) Mezzi pesanti/Merci NO Salvo diversa indicazione su pannello integrativo Auto con solo conducente NO Vietato l’accesso (rischio sanzione 135€)