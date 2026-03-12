Nuovo cartello stradale con rombo bianco: cos'è, come funziona e chi può circolare nelle corsie carpooling
Guida completa al segnale del rombo bianco: chi può circolare, come funzionano i controlli e dove trovarlo in Europa.
Un nuovo segnale stradale raffigurante un rombo bianco su fondo blu è entrato in vigore per identificare le corsie riservate alla circolazione prioritaria. Il cartello impone restrizioni all’accesso basate sul numero di occupanti del veicolo o sulla tipologia di alimentazione. La violazione del divieto comporta multe di 135 euro per i trasgressori. Attualmente la segnaletica è attiva in diverse città della Francia, tra cui Lione, Grenoble e Strasburgo.
- Il funzionamento delle corsie riservate e il simbolo del rombo
- Orari di attivazione e modalità di controllo
- Sanzioni previste e diffusione territoriale
- Chi può circolare con il segnale del rombo bianco
Il funzionamento delle corsie riservate e il simbolo del rombo
Il segnale con il rombo bianco identifica le corsie dedicate al carpooling. Queste corsie sono riservate esclusivamente a specifiche categorie di utenti della strada. Possono circolare i veicoli che trasportano almeno due persone (conducente e almeno un passeggero). Il requisito numerico si applica a tutte le tipologie di veicoli leggeri, indipendentemente dal legame di parentela tra gli occupanti.
Oltre ai veicoli in carpooling, l’accesso è consentito ai mezzi di trasporto pubblico, come autobus e taxi, anche se senza passeggeri a bordo. Possono transitare anche i veicoli a bassissime emissioni dotati di certificazione ambientale specifica (come il bollino Crit’Air 0 in Francia), a condizione che siano completamente elettrici o a idrogeno. Le moto sono soggette alla stessa regola del numero minimo di occupanti: per accedere alla corsia, devono avere un passeggero sul sellino.
Orari di attivazione e modalità di controllo
La validità del cartello può essere permanente o temporanea. Nel secondo caso, il segnale è spesso integrato da pannelli luminosi che si attivano solo durante le ore di punta o in presenza di alti livelli di inquinamento atmosferico. Se il rombo bianco è spento o barrato, la corsia torna a essere accessibile a tutti i tipi di veicoli senza distinzioni.
Il controllo del rispetto della norma avviene tramite sistemi tecnologici avanzati. Vengono utilizzate telecamere termiche e sensori intelligenti in grado di rilevare il calore corporeo e contare il numero di persone presenti all’interno dell’abitacolo. Questi dispositivi distinguono la presenza umana da oggetti inanimati o animali domestici. Il sistema è progettato per operare anche in condizioni di scarsa visibilità o durante le ore notturne.
Sanzioni previste e diffusione territoriale
L’inosservanza dell’obbligo indicato dal rombo bianco costituisce un’infrazione stradale. In Francia, il codice della strada prevede una sanzione fissa di 135 euro per i trasgressori. La multa viene notificata al proprietario del veicolo tramite i sistemi di rilevamento automatico o contestata direttamente dalle pattuglie della polizia stradale presenti sul posto.
Il segnale è parte di una strategia europea per la riduzione delle emissioni di CO2 e il decongestionamento del traffico urbano. Sebbene la Francia sia il Paese che ha implementato il sistema su scala maggiore, la sperimentazione di corsie preferenziali per veicoli ad alta occupazione è in fase di valutazione in altri stati membri dell’Unione Europea. L’obiettivo è incentivare la condivisione dei mezzi privati per ridurre il numero complessivo di veicoli in circolazione nelle aree metropolitane.
Chi può circolare con il segnale del rombo bianco
|Categoria Veicolo
|Accesso Consentito
|Requisiti Specifici
|Auto private
|SÌ
|Minimo 2 persone a bordo (conducente + passeggero)
|Auto elettriche
|SÌ
|Solo se a emissioni zero (es. bollino Crit’Air 0)
|Moto e Scooter
|SÌ
|Solo con passeggero a bordo
|Taxi e Bus
|SÌ
|Anche senza passeggeri (veicoli di servizio pubblico)
|Mezzi pesanti/Merci
|NO
|Salvo diversa indicazione su pannello integrativo
|Auto con solo conducente
|NO
|Vietato l’accesso (rischio sanzione 135€)