Nuovo ciclone Ulrike in arrivo su Calabria e Sicilia già colpite da Harry, scatta l'allerta meteo sul Tirreno
Dopo il devastante passaggio del ciclone Harry, nel Sud Italia tornano venti forti e mareggiate. Previste onde fino a 7 metri. Scuole chiuse in diversi Comuni
Dopo Harry, il Sud Italia si prepara all’arrivo di un nuovo ciclone chiamato Ulrike. La tempesta investirà principalmente Calabria e Sicilia, con la Protezione Civile che ha diramato l’allerta arancione sull’intero versante tirrenico. A partire da giovedì 12 febbraio sono previsti venti forti, mareggiate con onde alte fino a sette metri e forti piogge. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole in una trentina di Comuni.
- Allerta meteo in Calabria, dove colpirà il ciclone Ulrike
- Scuole chiuse in diversi Comuni della Calabria
- Maltempo in Sicilia, pioggia e venti forti in arrivo
- Quanto durerà il ciclone Ulrike
- La situazione meteo nelle altre Regioni
Allerta meteo in Calabria, dove colpirà il ciclone Ulrike
In Calabria la giornata si è aperta con abbondanti rovesci in diverse zone. Le previsioni indicano temporali anche di forte intensità, accompagnati da venti di burrasca e mare agitato dal primo pomeriggio.
Le zone più esposte sono quelle costiere, dove le mareggiate potrebbero creare disagi alla viabilità e alle attività portuali.
Il terreno è già saturo per le piogge dei giorni scorsi legate al passaggio del ciclone Harry e questo aumenta il rischio di allagamenti, soprattutto nei centri urbani e nelle aree a rischio idrogeologico.
Sono previste raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari e onde alte dai 5 ai 7 metri sulla fascia tirrenica. Le condizioni sono previste in peggioramento nella notte tra giovedì e venerdì.
Scuole chiuse in diversi Comuni della Calabria
In una trentina di Comuni della Calabria tirrenica è stata disposta la chiusura delle scuole per motivi precauzionali.
Le ordinanze firmate nelle ultime ore riguardano istituti di ogni ordine e grado, con lo stop alle lezioni previsto per oggi e, in alcuni casi, anche per venerdì 13 febbraio. Di seguito l’elenco:
- Acquaformosa
- Acquappesa
- Acquaro
- Aiello Calabro
- Altomonte
- Amantea (anche il 13 febbraio)
- Arena
- Bagnara
- Belvedere Marittimo
- Bisignano
- Bonifati
- Bova Marina
- Buonvicino
- Casali del Manco
- Castrolibero
- Cerisano
- Cetraro
- Cinquefrondi
- Cittanova
- Cortale
- Dasà
- Diamante
- Dinami
- Falerna
- Filadelfia
- Fiumefreddo Bruzio
- Gioia Tauro
- Gizzeria
- Grisolia
- Guardia Piemontese (anche il 13 febbraio)
- Lago
- Lamezia Terme
- Limbadi
- Longobardi
- Maida
- Marano Principato
- Melicucco
- Melito Porto Salvo
- Mendicino
- Mileto
- Monterosso
- Motta San Giovanni
- Nicotera
- Nocera Terinese
- Orsomarso
- Palizzi
- Palmi
- Paola
- Papasidero
- Pizzo
- Polia
- Polistena
- Praia a Mare
- Reggio Calabria
- Rende
- Ricadi
- Rogliano
- Roghudi
- Rosarno
- San Fili
- Sangineto
- San Donato di Ninea (anche il 13 febbraio)
- San Ferdinando
- San Lucido
- San Mango D’aquino
- San Nicola Arcella
- San Pietro a Maida
- Sant’Agata d’Esaro
- Santa Domenica Talao
- Santa Maria del Cedro
- Scalea
- Scilla
- Soriano
- Tiriolo
- Varapodio
- Vibo Valentia
- Villa San Giovanni
Sono previsti venti intensi anche nelle aree interne e ioniche della Calabria. Nei territori di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia si attendono raffiche fino a 130-140 chilometri orari.
Maltempo in Sicilia, pioggia e venti forti in arrivo
Anche la Sicilia è coinvolta dal passaggio del ciclone Ulrike. Le previsioni parlano di rovesci diffusi, soprattutto nei settori settentrionali e orientali dell’isola, con venti forti e mari agitati.
Al momento l’allerta arancione è stata diramata soltanto nel territorio di Messina, dove le scuole resteranno aperte anche se è stata decisa “la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri dalle 12 del 12 febbraio fino alle 24 del 13 febbraio”.
Disposta inoltre la sospensione di tutte le manifestazioni all’aperto e il divieto di sosta in prossimità di aree alberate.
Quanto durerà il ciclone Ulrike
Secondo le previsioni meteo, il passaggio del ciclone Ulrike dovrebbe rivelare la sua parte più potente almeno per le prossime 24-48 ore, con precipitazioni più intense tra il pomeriggio e la serata.
La nuova tempesta mediterranea giunge dopo il già devastante passaggio del ciclone Harry e potrebbe lasciare dietro di sé ulteriori criticità, specie nelle aree costiere e nei centri urbani più esposti.
La situazione meteo nelle altre Regioni
La situazione meteorologica non appare tanto migliore anche in altre Regioni italiane, anche al Nord. Sono infatti previste nevicate al di sopra di 1.200-1.300 metri in Valle d’Aosta, con accumuli che potrebbero rivelarsi anche abbondanti.
Sulla stessa Regione, come anche in Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata sono in arrivo venti di burrasca. Raffiche fino a tempesta invece su Sardegna, Calabria e Sicilia, le quali aumentano il pericolo di mareggiate lungo le coste esposte.
Si prevedono infine temporali su Lazio, Campania e Basilicata, oltre che su Calabria e Sicilia, compresa attività elettrica.