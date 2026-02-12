Nuovo ciclone Ulrike in arrivo su Calabria e Sicilia già colpite da Harry, scatta l'allerta meteo sul Tirreno

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo Harry, il Sud Italia si prepara all’arrivo di un nuovo ciclone chiamato Ulrike. La tempesta investirà principalmente Calabria e Sicilia, con la Protezione Civile che ha diramato l’allerta arancione sull’intero versante tirrenico. A partire da giovedì 12 febbraio sono previsti venti forti, mareggiate con onde alte fino a sette metri e forti piogge. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole in una trentina di Comuni.

Allerta meteo in Calabria, dove colpirà il ciclone Ulrike

In Calabria la giornata si è aperta con abbondanti rovesci in diverse zone. Le previsioni indicano temporali anche di forte intensità, accompagnati da venti di burrasca e mare agitato dal primo pomeriggio.

Le zone più esposte sono quelle costiere, dove le mareggiate potrebbero creare disagi alla viabilità e alle attività portuali.

Il terreno è già saturo per le piogge dei giorni scorsi legate al passaggio del ciclone Harry e questo aumenta il rischio di allagamenti, soprattutto nei centri urbani e nelle aree a rischio idrogeologico.

Sono previste raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari e onde alte dai 5 ai 7 metri sulla fascia tirrenica. Le condizioni sono previste in peggioramento nella notte tra giovedì e venerdì.

Scuole chiuse in diversi Comuni della Calabria

In una trentina di Comuni della Calabria tirrenica è stata disposta la chiusura delle scuole per motivi precauzionali.

Le ordinanze firmate nelle ultime ore riguardano istituti di ogni ordine e grado, con lo stop alle lezioni previsto per oggi e, in alcuni casi, anche per venerdì 13 febbraio. Di seguito l’elenco:

Acquaformosa

Acquappesa

Acquaro

Aiello Calabro

Altomonte

Amantea (anche il 13 febbraio)

Arena

Bagnara

Belvedere Marittimo

Bisignano

Bonifati

Bova Marina

Buonvicino

Casali del Manco

Castrolibero

Cerisano

Cetraro

Cinquefrondi

Cittanova

Cortale

Dasà

Diamante

Dinami

Falerna

Filadelfia

Fiumefreddo Bruzio

Gioia Tauro

Gizzeria

Grisolia

Guardia Piemontese (anche il 13 febbraio)

Lago

Lamezia Terme

Limbadi

Longobardi

Maida

Marano Principato

Melicucco

Melito Porto Salvo

Mendicino

Mileto

Monterosso

Motta San Giovanni

Nicotera

Nocera Terinese

Orsomarso

Palizzi

Palmi

Paola

Papasidero

Pizzo

Polia

Polistena

Praia a Mare

Reggio Calabria

Rende

Ricadi

Rogliano

Roghudi

Rosarno

San Fili

Sangineto

San Donato di Ninea (anche il 13 febbraio)

San Ferdinando

San Lucido

San Mango D’aquino

San Nicola Arcella

San Pietro a Maida

Sant’Agata d’Esaro

Santa Domenica Talao

Santa Maria del Cedro

Scalea

Scilla

Soriano

Tiriolo

Varapodio

Vibo Valentia

Villa San Giovanni

Sono previsti venti intensi anche nelle aree interne e ioniche della Calabria. Nei territori di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia si attendono raffiche fino a 130-140 chilometri orari.

Maltempo in Sicilia, pioggia e venti forti in arrivo

Anche la Sicilia è coinvolta dal passaggio del ciclone Ulrike. Le previsioni parlano di rovesci diffusi, soprattutto nei settori settentrionali e orientali dell’isola, con venti forti e mari agitati.

Al momento l’allerta arancione è stata diramata soltanto nel territorio di Messina, dove le scuole resteranno aperte anche se è stata decisa “la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri dalle 12 del 12 febbraio fino alle 24 del 13 febbraio”.

Disposta inoltre la sospensione di tutte le manifestazioni all’aperto e il divieto di sosta in prossimità di aree alberate.

Quanto durerà il ciclone Ulrike

Secondo le previsioni meteo, il passaggio del ciclone Ulrike dovrebbe rivelare la sua parte più potente almeno per le prossime 24-48 ore, con precipitazioni più intense tra il pomeriggio e la serata.

La nuova tempesta mediterranea giunge dopo il già devastante passaggio del ciclone Harry e potrebbe lasciare dietro di sé ulteriori criticità, specie nelle aree costiere e nei centri urbani più esposti.

La situazione meteo nelle altre Regioni

La situazione meteorologica non appare tanto migliore anche in altre Regioni italiane, anche al Nord. Sono infatti previste nevicate al di sopra di 1.200-1.300 metri in Valle d’Aosta, con accumuli che potrebbero rivelarsi anche abbondanti.

Sulla stessa Regione, come anche in Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata sono in arrivo venti di burrasca. Raffiche fino a tempesta invece su Sardegna, Calabria e Sicilia, le quali aumentano il pericolo di mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono infine temporali su Lazio, Campania e Basilicata, oltre che su Calabria e Sicilia, compresa attività elettrica.