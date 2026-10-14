Nuovo Codice della strada, dalle multe ai documenti fino ai limiti di velocità: cosa cambia e da quando

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Multe più basse e niente più obbligo di portare con sé patente e libretto cartacei. Ma anche nuove regole per monopattini, biciclette a propulsione e moto e limiti di velocità in autostrada. Sono alcune delle novità previste dal decreto legislativo sul nuovo Codice della strada approvato dal Consiglio dei ministri nella serata di martedì 13 ottobre. Le misure non sono ancora in vigore, lo saranno soltanto dopo il completamento dell’iter previsto dalla legge delega e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, probabilmente a inizio 2027.

Nuovo Codice della strada approvato dal Consiglio dei ministri

Dopo il confronto con associazioni di settore, tecnici e imprese, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concluso l’iter per l’elaborazione del nuovo Codice della strada.

Martedì 13 ottobre il testo ha ricevuto il primo via libera dal Consiglio dei ministri. Le nuove regole però non sono ancora in vigore, bisognerà attendere che il decreto completi l’iter previsto dalla legge delega.

ANSA

Ecco le principali novità decise dal governo per il nuovo Codice della strada

Le multe

Una delle novità principali riguarda le multe: il nuovo codice prevede una riduzione generalizzata degli importi delle sanzioni, attraverso un arrotondamento al ribasso delle cifre attualmente previste.

In particolare le multe per eccesso di velocità, che saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite: 10 euro per ogni chilometro eccedente, che diventano 5 euro nelle strade cittadine con limiti di 30 e 50 km/h.

Più in generale, le fasce delle sanzioni passano dalle attuali 82 a 21. L’obiettivo dichiarato è rendere le multe più proporzionate alla gravità dei comportamenti, mantenendone la funzione “deterrente e non vessatoria”.

Sempre in tema di multe, viene introdotta la possibilità di pagare a rate per le sanzioni superiori a 200 euro accertate con un unico verbale, purché il cittadino versi in condizioni economiche disagiate.

Novità anche sul fronte delle notifiche dei verbali di contestazione: i Comuni avranno 45 giorni di tempo, anziché 90, per notificare il verbale quando l’accertamento avviene da remoto e senza contestazione immediata.

Patente e documenti

Addio poi all’obbligo di portare con sé patente e carta di circolazione in formato fisico. Il nuovo codice della strada consente agli organi di polizia di verificare telematicamente la validità dei documenti, attraverso l’app Io.

Ovviamente la novità non elimina l’obbligo di possedere una patente valida e tutti i requisiti richiesti per la circolazione del veicolo.

Viene poi innalzato da 68 a 70 anni il limite anagrafico per il trasporto professionale con tutte le patenti del gruppo 2 (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), con l’obbligo di verifica biennale.

Monopattini, bici e moto

Ci sono poi diverse novità che riguardano monopattini e due ruote.

Per quanto riguarda i monopattini, i Comuni potranno individuare aree di sosta o parcheggio riservate anche sui marciapiedi, purché rimanga uno spazio sufficiente a garantire il passaggio di pedoni e persone con disabilità.

Novità anche per le bici a propulsione, per le quali viene introdotto l’obbligo di indossare il casco e di avere un contrassegno identificativo.

Per i motociclisti viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la corsia di emergenza in autostrada in caso di scontri o rallentamenti.

Limiti di velocità

Novità anche per i limiti di velocità in autostrada, che saranno innalzati a 150 Km/h sulle autostrade a tre corsie.