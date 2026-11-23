Nuovo Codice della strada, sparisce il pedaggio massimo al casello senza biglietto ma forse è un errore
Nel nuovo Codice della Strada manca la norma che impone il pagamento del pedaggio massimo a chi perde il biglietto autostradale: rischio ricorsi
Dal nuovo Codice della Strada sparisce una norma che fa la differenza sul pedaggio. Scappa dal testo, ma non dall’analisi del Servizio Bilancio della Camera, la norma che prevede come in caso di smarrimento del biglietto autostradale si arrivi a pagare la massima somma. Chi smarrisce il biglietto o transita per errore in una corsia riservata paga il pedaggio calcolato dalla stazione di entrata più lontana compatibile con la classe del veicolo. La norma però non compare nel nuovo testo e ora si chiedono chiarimenti.
Nuovo Codice della Strada: sparisce il pedaggio massimo
Nel nuovo Codice della Strada manca una norma, quella che impone il pagamento del pedaggio massimo in caso di smarrimento del biglietto. Secondo il Servizio Bilancio della Camera, che ha analizzato il testo, la disposizione attualmente in vigore mancherebbe nell’articolo corrispondente.
Come sottolinea il Servizio Bilancio della Camera, quel che conta ai fini pratici è che senza riferimento esplicito nel Codice della Strada il principio del pedaggio calcolato sulla tratta più lunga rimane affidato alle convenzioni stipulate tra lo Stato e i concessionari autostradali. L’efficacia degli accordi contrattuali quindi potrebbe venire meno.
Di conseguenza, chi si vedesse applicare la tariffa massima potrebbe avere maggiori possibilità di contestare la richiesta davanti a un giudice.
Come funziona oggi
Certo per ora non cambia nulla: infatti il testo non è ancora entrato in vigore e la commissione è chiamata a dare il proprio parere entro il 12 gennaio 2027. Solo in caso di ok definitivo si andrebbe incontro alla cancellazione della norma.
Fino a quel momento, resta valida la regola attuale. Come spiega anche Sky Tg24, oggi se un automobilista perde il biglietto d’ingresso in autostrada o transita per errore in una corsia riservata, come quella del Telepass senza dispositivo, il pedaggio gli viene calcolato dalla stazione di entrata più lontana compatibile con la classe del veicolo.
Questo comporta il pagamento del biglietto massimo, una cifra che può risultare anche piuttosto elevata.
Chiesti chiarimenti
Il Servizio Bilancio della Camera ha chiesto chiarimenti per l’assenza della norma nel testo della riforma.
Il rischio, come commentano gli esperti, è quello di andare incontro a una serie di contenziosi da parte degli automobilisti che potrebbero contestare il calcolo del pedaggio in assenza di una regola ufficiale.
Ma soprattutto si tratta di una mancanza che potrebbe avere effetti sui ricavi delle società concessionarie.