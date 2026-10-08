Nuovo contratto medici ospedalieri, a chi vanno i 560 euro in più in busta paga e quali sono le altre novità

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

È arrivata la fumata bianca per il nuovo contratto dei medici ospedalieri e dei dirigenti sanitari. Il 7 ottobre 2026 è stata infatti sottoscritta presso la sede dell’ARAN l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Area Sanità per il triennio 2025-2027. L’accordo riguarda circa 137 mila dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie e porta in dote un aumento medio complessivo a regime che può raggiungere i 560 euro lordi al mese. Ma i soldi in più non sono l’unica novità.

Aumenti in busta paga: come si arriva a 560 euro al mese

L’incremento retributivo complessivo deriva dalla somma del nuovo stipendio tabellare e della rivalutazione delle indennità specifiche.

Lo stipendio tabellare

Lo stipendio tabellare annuo lordo (su 13 mensilità) viene rideterminato a regime a 53.125,77 euro. L’incremento mensile lordo si articola in due fasi:

dal 1° gennaio 2025 : + 125 euro al mese;

: + al mese; dal 1° gennaio 2026: rideterminato a +240 euro al mese.

L’indennità di specificità

A decorrere dal 1° gennaio 2026 cresce anche l’indennità di specificità:

medici e veterinari : l’importo annuo lordo sale a 11.653,30 euro ;

: l’importo annuo lordo sale a ; dirigenti sanitari: l’importo annuo lordo viene rideterminato in 2.556,60 euro.

Tabella riassuntiva: gli aumenti del nuovo contratto medici

Voce Retributiva Decorrenza Importo / Incremento Aumento Tabellare 2025 1° Gennaio 2025 +125,00 € / mese lordi Aumento Tabellare 2026 (a regime) 1° Gennaio 2026 +240,00 € / mese lordi Nuovo Stipendio Tabellare Annuo A regime 53.125,77 € lordi (13 mensilità) Indennità Specificità Medico-Veterinaria 1° Gennaio 2026 11.653,30 € annui lordi Indennità Specificità Sanitaria 1° Gennaio 2026 2.556,60 € annui lordi

Guardie, straordinari e pronta disponibilità: le nuove tariffe

Il nuovo CCNL interviene in modo incisivo sulla remunerazione del lavoro svolto in condizioni di particolare stress orario o in emergenza.

A decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del contratto, le tariffe orarie per lo straordinario sono così rideterminate:

straordinario diurno: 32,64 euro all’ora;

32,64 euro all’ora; straordinario notturno o festivo : 36,89 euro all’ora;

o : 36,89 euro all’ora; straordinario notturno-festivo: 42,57 euro all’ora.

Per quanto riguarda il servizio di pronta disponibilità (reperibilità), l’indennità oraria base è stabilita a 2,40 euro lordi, con la possibilità di incremento in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Tutele contro le aggressioni, welfare e conciliazione vita-lavoro

Oltre agli aspetti economici, l’ipotesi di contratto introduce importanti tutele normative rivolte al benessere e alla sicurezza dei camici bianchi:

sicurezza e contrasto alle aggressioni: nei casi di aggressione subita da terzi nell’esercizio delle funzioni, l’Azienda sanitaria assume l’onere della tutela e del patrocinio legale per ogni grado di giudizio. È inoltre previsto un servizio di supporto psicologico e la possibilità di fruire fino a 30 giorni di ferie e riposi solidali;

nei casi di aggressione subita da terzi nell’esercizio delle funzioni, l’Azienda sanitaria assume l’onere della tutela e del patrocinio legale per ogni grado di giudizio. È inoltre previsto un servizio di supporto psicologico e la possibilità di fruire fino a 30 giorni di ferie e riposi solidali; welfare integrativo : la contrattazione aziendale potrà attivare interventi di sostegno economico alle famiglie, rimborsi per asili nido, servizi di baby-sitting e incentivi alla mobilità sostenibile;

: la contrattazione aziendale potrà attivare interventi di sostegno economico alle famiglie, rimborsi per asili nido, servizi di baby-sitting e incentivi alla mobilità sostenibile; flessibilità oraria: introdotte priorità nella gestione dell’orario flessibile per i genitori di figli minori o per chi assiste familiari con disabilità.

Quando arrivano gli aumenti e gli arretrati

Il contratto copre il triennio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Gli effetti normativi ed economici decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione, mentre gli istituti a contenuto economico vincolato ed automatico saranno applicati dalle Aziende ed Enti sanitari entro 30 giorni dalla stipula. Gli arretrati maturati per le quote del 2025 e del 2026 verranno erogati direttamente nelle buste paga successive all’entrata in vigore del testo.