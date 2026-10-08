Nuovo contratto medici ospedalieri, a chi vanno i 560 euro in più in busta paga e quali sono le altre novità
È stata siglata l'ipotesi di rinnovo del contratto per i dirigenti per il triennio 2025-2027. Aumenti, nuove tariffe per lo straordinario, tutele contro le aggressioni
È arrivata la fumata bianca per il nuovo contratto dei medici ospedalieri e dei dirigenti sanitari. Il 7 ottobre 2026 è stata infatti sottoscritta presso la sede dell’ARAN l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Area Sanità per il triennio 2025-2027. L’accordo riguarda circa 137 mila dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie e porta in dote un aumento medio complessivo a regime che può raggiungere i 560 euro lordi al mese. Ma i soldi in più non sono l’unica novità.
- Aumenti in busta paga: come si arriva a 560 euro al mese
- Tabella riassuntiva: gli aumenti del nuovo contratto medici
- Guardie, straordinari e pronta disponibilità: le nuove tariffe
- Tutele contro le aggressioni, welfare e conciliazione vita-lavoro
- Quando arrivano gli aumenti e gli arretrati
Aumenti in busta paga: come si arriva a 560 euro al mese
L’incremento retributivo complessivo deriva dalla somma del nuovo stipendio tabellare e della rivalutazione delle indennità specifiche.
Lo stipendio tabellare
Lo stipendio tabellare annuo lordo (su 13 mensilità) viene rideterminato a regime a 53.125,77 euro. L’incremento mensile lordo si articola in due fasi:
- dal 1° gennaio 2025: +125 euro al mese;
- dal 1° gennaio 2026: rideterminato a +240 euro al mese.
L’indennità di specificità
A decorrere dal 1° gennaio 2026 cresce anche l’indennità di specificità:
- medici e veterinari: l’importo annuo lordo sale a 11.653,30 euro;
- dirigenti sanitari: l’importo annuo lordo viene rideterminato in 2.556,60 euro.
Tabella riassuntiva: gli aumenti del nuovo contratto medici
|Voce Retributiva
|Decorrenza
|Importo / Incremento
|Aumento Tabellare 2025
|1° Gennaio 2025
|+125,00 € / mese lordi
|Aumento Tabellare 2026 (a regime)
|1° Gennaio 2026
|+240,00 € / mese lordi
|Nuovo Stipendio Tabellare Annuo
|A regime
|53.125,77 € lordi (13 mensilità)
|Indennità Specificità Medico-Veterinaria
|1° Gennaio 2026
|11.653,30 € annui lordi
|Indennità Specificità Sanitaria
|1° Gennaio 2026
|2.556,60 € annui lordi
Guardie, straordinari e pronta disponibilità: le nuove tariffe
Il nuovo CCNL interviene in modo incisivo sulla remunerazione del lavoro svolto in condizioni di particolare stress orario o in emergenza.
A decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del contratto, le tariffe orarie per lo straordinario sono così rideterminate:
- straordinario diurno: 32,64 euro all’ora;
- straordinario notturno o festivo: 36,89 euro all’ora;
- straordinario notturno-festivo: 42,57 euro all’ora.
Per quanto riguarda il servizio di pronta disponibilità (reperibilità), l’indennità oraria base è stabilita a 2,40 euro lordi, con la possibilità di incremento in sede di contrattazione integrativa aziendale.
Tutele contro le aggressioni, welfare e conciliazione vita-lavoro
Oltre agli aspetti economici, l’ipotesi di contratto introduce importanti tutele normative rivolte al benessere e alla sicurezza dei camici bianchi:
- sicurezza e contrasto alle aggressioni: nei casi di aggressione subita da terzi nell’esercizio delle funzioni, l’Azienda sanitaria assume l’onere della tutela e del patrocinio legale per ogni grado di giudizio. È inoltre previsto un servizio di supporto psicologico e la possibilità di fruire fino a 30 giorni di ferie e riposi solidali;
- welfare integrativo: la contrattazione aziendale potrà attivare interventi di sostegno economico alle famiglie, rimborsi per asili nido, servizi di baby-sitting e incentivi alla mobilità sostenibile;
- flessibilità oraria: introdotte priorità nella gestione dell’orario flessibile per i genitori di figli minori o per chi assiste familiari con disabilità.
Quando arrivano gli aumenti e gli arretrati
Il contratto copre il triennio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Gli effetti normativi ed economici decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione, mentre gli istituti a contenuto economico vincolato ed automatico saranno applicati dalle Aziende ed Enti sanitari entro 30 giorni dalla stipula. Gli arretrati maturati per le quote del 2025 e del 2026 verranno erogati direttamente nelle buste paga successive all’entrata in vigore del testo.