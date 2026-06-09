Nuovo decreto Autovelox firmato da Salvini, novità su omologazione, taratura e stop a multe "per fare cassa"

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Il Ministero dei Trasporti, con la firma di Matteo Salvini, ha ufficialmente emanato il nuovo decreto Autovelox. Al centro, le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi di controllo della velocità. Il Governo, così, stabilisce un quadro regolatorio certo e omogeneo a livello nazionale, superando una volta per tutte le criticità applicative e le incertezze giuridiche emerse nel corso degli anni. Come sottolineato dal leader della Lega, l’obiettivo è aumetare la sicurezza sulle strade, impedendo che gli autovelox vengano usati come mero espediente o pretesto per “fare cassa” a spese dei cittadini e degli automobilisti.

Scatta l’obbligo di omologazione per tutti i dispositivi

La novità più rilevante e strutturale del nuovo decreto è il definitivo superamento del vecchio sistema che in passato distingueva tra approvazione e omologazione.

Ecco come cambiano le regole:

stop alle approvazioni : non saranno più concesse nuove approvazioni ministeriali per i prototipi di rilevazione

: non saranno più concesse nuove approvazioni ministeriali per i prototipi di rilevazione obbligo di omologazione : tutti i dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere obbligatoriamente omologati

: tutti i dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere obbligatoriamente omologati verifica rigorosa del Ministero : per accertare la rispondenza del sistema ai requisiti tecnici prescritti. Solo dopo l’esito positivo viene emanato il decreto dirigenziale di omologazione che ne consente l’impiego legittimo sul territorio nazionale

: per accertare la rispondenza del sistema ai requisiti tecnici prescritti. Solo dopo l’esito positivo viene emanato il decreto dirigenziale di omologazione che ne consente l’impiego legittimo sul territorio nazionale intervallo di misurazione: per ottenere l’omologazione, i dispositivi devono garantire un campo di misura della velocità che copra almeno l’intervallo compreso tra i 30 km/h e i 230 km/h

Taratura periodica e verifiche di funzionalità: stop alle sanzioni nei test

Per garantire la massima tracciabilità e affidabilità nel tempo, il decreto disciplina rigorosamente la vita operativa di ogni singolo autovelox tramite controlli stringenti e scadenze inderogabili:

taratura iniziale e annuale : ogni apparecchio deve essere sottoposto a una taratura iniziale prima della messa in esercizi o e, successivamente, a verifiche di taratura periodica con cadenza almeno annuale

: ogni apparecchio deve essere sottoposto a una taratura iniziale o e, successivamente, a verifiche di taratura periodica con cadenza fuori servizio immediato : il mancato rispetto della scadenza annuale della taratura comporta l’immediata esclusione del dispositivo dal servizio di accertamento

: il mancato rispetto della scadenza annuale della taratura comporta l’immediata esclusione del dispositivo dal servizio di accertamento la regola dei 3 anni : se un dispositivo non viene sottoposto a taratura periodica per più di tre anni consecutivi, non sarà sufficiente una normale revisione stradale: l’autovelox dovrà superare una nuova procedura di taratura iniziale completa prima di poter tornare operativo

: se un dispositivo non viene sottoposto a taratura periodica per più di tre anni consecutivi, non sarà sufficiente una normale revisione stradale: l’autovelox dovrà superare una completa prima di poter tornare operativo esito negativo dei controlli : qualora le verifiche di funzionalità o taratura abbiano esito negativo, il dispositivo non può essere utilizzato fino a quando non venga ripristinato e testato con successo

: qualora le verifiche di funzionalità o taratura abbiano esito negativo, il dispositivo fino a quando non venga ripristinato e testato con successo niente multe durante i test: il decreto chiarisce espressamente che i dati e le risultanze raccolti durante le verifiche di funzionalità eseguite sul posto dagli operatori non possono in nessun caso essere utilizzati per elevare sanzioni agli utenti della strada

Controlli di conformità sui costruttori e obbligo di certificazione ISO 9001

Il provvedimento interviene pesantemente anche sulla filiera produttiva, responsabilizzando le aziende costruttrici e imponendo standard di qualità elevati:

certificazione ISO 9001 obbligatoria : i costruttori che richiedono l’omologazione di un prototipo devono dimostrare la propria idoneità tecnica possedendo un sistema di gestione della qualità aziendale certificato ISO 9001

: i costruttori che richiedono l’omologazione di un prototipo devono dimostrare la propria idoneità tecnica possedendo un sistema di gestione della qualità aziendale certificato ISO 9001 ispezioni e controlli a campione : la conformità dei dispositivi prodotti in serie rispetto al prototipo omologato sarà verificata da organismi accreditati autorizzati dal Ministero. Se l’azienda è certificata ISO 9001, le ispezioni avverranno ogni tre anni. In assenza di certificazione, i controlli saranno annuali e dovranno coprire un campione pari ad almeno il 10% della produzione dell’anno solare precedente, con costi a totale carico del costruttore

: la conformità dei dispositivi prodotti in serie rispetto al prototipo omologato sarà verificata da organismi accreditati autorizzati dal Ministero. Se l’azienda è certificata ISO 9001, le ispezioni avverranno ogni tre anni. In assenza di certificazione, i controlli saranno annuali e dovranno coprire un campione pari ad almeno il 10% della produzione dell’anno solare precedente, con costi a totale carico del costruttore controlli su strada: gli organismi di controllo hanno la facoltà di eseguire verifiche di conformità non solo presso gli stabilimenti o i depositi commerciali, ma anche direttamente sui dispositivi già installati e attivi lungo le strade

Cosa succede agli autovelox già installati? La fase transitoria

Per garantire la continuità dei controlli di sicurezza senza creare vuoti normativi o valanghe di ricorsi, il decreto definisce una precisa fase transitoria per i dispositivi già in uso: