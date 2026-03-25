Nuovo fascicolo sanitario elettronico dal 31 marzo, novità per medici e pazienti per gestire i documenti

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il percorso d’implementazione del fascicolo sanitario elettronico entra nella sua fase cruciale. Dal 31 marzo ci saranno novità operative per medici, strutture e cittadini. La data segna il completamento dell’ultima fase prevista dal piano nazionale, con l’obiettivo di rendere il sistema pienamente attivo su tutto il territorio entro giugno. A cambiare sarà soprattutto la gestione dei documenti sanitari, che dovranno essere caricati e condivisi in modo standardizzato.

Fascicolo sanitario elettronico 2026, cosa cambia dal 31 marzo

A partire da aprile, il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) diventa un sistema pienamente operativo a livello nazionale. La scadenza del 31 marzo come conclusione della fase definitiva era stata fissata da una serie di decreti attuativi e dal Pnrr. Una misura da oltre 610 milioni di euro complessivi.

Il passaggio principale riguarda l’obbligo di alimentazione del fascicolo. Tutti i documenti sanitari prodotti da strutture pubbliche e private dovranno essere inseriti nel sistema. Dunque non si tratterà più di un archivio facoltativo.

ANSA

Com’è noto, il portale governativo funge da banca dati per referti, prescrizioni, lettere di dimissione e altri documenti clinici, rendendoli disponibili in formato digitale.

Cosa cambia per i medici e le strutture sanitarie

Oltre ai pazienti, le novità coinvolgono direttamente anche medici e strutture sanitarie. In particolare cambierà il modo di gestire i documenti, poiché dal 31 marzo entra in vigore l’obbligo di trasmettere i dati sanitari al fascicolo in modo strutturato e standardizzato.

I documenti dovranno infatti essere prodotti in formati definiti e inviati entro tempi precisi, generalmente pochi giorni dalla prestazione. Una soluzione che sarà compiutamente percorribile grazie all’integrazione dei sistemi informatici degli studi medici, all’aggiornamento continuo dei dati clinici e una maggiore tracciabilità delle informazioni.

I medici avranno inoltre il compito di aggiornare il cosiddetto “patient summary”, ossia il profilo sanitario sintetico del paziente, fondamentale nei casi di emergenza.

Tra le modifiche più significative si segnalano l’inclusione dei pediatri di libera scelta tra i medici di riferimento nei calcoli degli indicatori, nonché la considerazione delle fluttuazioni mensili dei dati regionali. C’è la possibilità di considerare il target conseguito, se raggiunto in almeno uno dei tre mesi del trimestre.

Accesso e gestione dei dati, cosa cambia per i pazienti

Per i cittadini il cambiamento riguarda soprattutto l’accesso e la gestione dei propri dati sanitari. Il fascicolo sanitario elettronico consente di consultare online tutta la storia clinica e condividerla con medici pubblici e privati.

L’accesso avviene tramite identità digitale e resta vincolato al consenso del paziente. Senza autorizzazione i medici non possono cioè consultare i dati, salvo situazioni di comprovata emergenza.

Il sistema punta a rendere disponibili in tempo reale referti e documenti, superando le differenze tra Regioni. Differenze che, tuttavia, permangono allo stato attuale.