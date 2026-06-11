Nuovo incendio nella sede di Sicily by Car, minacciato Tommaso Dragotto: "Delinquenti, non so cosa vogliono"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un nuovo incendio in una sede di Sicily by Car: a Palermo, da settimane, le sedi dell’autonoleggio fondato dall’imprenditore Tommaso Dragotto sono prese di mira da intimidazioni e roghi. L’ultimo caso si è verificato nella notte fra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno: nove auto e due furgoni sono state danneggiate in un parcheggio in via Sal Lorenzo. Raggiunto dai giornalisti, Dragotto ha dichiarato di non essere mai stato contattato per richieste estorsive.

Nuovo incendio colpisce Sicily by Car

Sicily by Car è stata vittima della terza intimidazione nel giro di tre mesi: nella notte, diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nel parcheggio di via San Lorenzo per un incendio di origine dolosa.

Contro l’ingresso dello stesso deposito, lo scorso 21 marzo erano stati esplosi colpi di Kalashnikov.

ANSA

E il 27 maggio un altro incendio colpì Sicily by Car, nello spazio espositivo di Villagrazia di Carini, inaugurato solo da pochi giorni: andò distrutta una ventina di auto.

La reazione di Tommaso Dragotto

“Non ho nulla da dire, se non che sono dei delinquenti“. Così Tommaso Dragotto ha commentato l’accaduto, raggiunto dall’agenzia Italpress.

“Non sappiamo cosa vogliono, se lo sapessi l’avrei detto le volte scorse”, ha aggiunto.

Queste le parole di Dragotto, riportate da Repubblica: “Ho chiesto un incontro urgentissimo con il prefetto Mariani. Oggi stesso se possibile. Tre attentati in tre mesi sono francamente troppi, è indispensabile che lo Stato tuteli i miei lavoratori e la mia azienda“.

E ancora: “Ho guardato le immagini di videosorveglianza, si vede soltanto un uomo che cosparge di liquido infiammabile le auto, poi dà fuoco a una di queste e fugge. Dal video sembra che si sia ferito a una gamba dal ritorno di fiamma”.

Si muovono le forze dell’ordine

La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri, su delega della Procura guidata da Maurizio de Lucia, hanno eseguito 8 fermi per “contrastare, nell’ immediatezza, l’escalation criminale che, da novembre 2025, sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale/San Lorenzo”, come si spiega in una nota.

Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.

Chi è Tommaso Dragotto

A Palermo, Tommaso Dragotto non è un imprenditore: è un’istituzione cittadina, un pezzo della migliore “palermitanità”.

Per anni, i manifesti della sua Sicily by Car hanno accolto i viaggiatori che uscivano dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi. Sui manifesti, Dragotto campeggiava sorridente ed elegantissimo.

Tommaso Dragotto si è inoltre presentato alle Comunali, correndo per la carica di sindaco, e la fondazione che porta il suo nome si adopera per progetti benefici. Per completare il quadro, si riporta che Sicily by Car è una Spa quotata in Borsa.

Questa la sua bio breve tratta dal sito della Fondazione Tommaso Dragotto – Costruiamo il Futuro: “Palermitano classe 1938, imprenditore e fondatore della Sicily by Car. Centoquaranta milioni di euro di fatturato, 500 dipendenti, 18 mila autovetture, sessanta uffici in Italia, unico imprenditore privato in un settore, l’autonoleggio, dominato da poche multinazionali”.