Nuovo iPhone 18 Pro Max potrebbe costare oltre i 2 mila euro in Italia: i motivi dietro l'aumento del prezzo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Cresce l’attesa per l’uscita degli iPhone 18 Pro e Pro Max, ma sale anche il prezzo. I nuovi modelli sviluppati in casa Apple potrebbero costare circa 300 euro in più, fino ad arrivare intorno ai 2mila euro. Un rincaro significativo rispetto all’ultima generazione di “melafonini”, ma che secondo gli esperti sarebbe in linea con gli aumenti dei costi per la produzione delle componenti di memoria dei telefonini.

I rincari degli iPhone 18 Pro e Pro Max

Secondo l’analista di GF Securities Jeff Pu, i nuovi modelli Pro e Pro Max degli iPhone attesi a settembre, infatti, dovrebbero essere messi sul mercato con rialzi tra i 250 e i 300 dollari a causa della crisi dei chip, la cui domanda ha praticamente saturato la capacità produttiva a causa del boom dell’intelligenza artificiale.

Un quadro a cui avrebbe fatto riferimento anche il Ceo di Apple, Tim Cook, in una recente assemblea con gli azionisti, e che stando agli addetti ai lavori farebbe prevedere un trasferimento dei maggiori costi interamente nelle tasche dei consumatori finali.

ANSA

Il costo dei semiconduttori

L’aumento dei prezzi degli iPhone seguirebbe i rincari che TSMC, la società taiwanese principale produttore di semiconduttori al mondo, applicherebbe per ogni nuovo chip realizzato con transistor di dimensioni da 2 nanometri.

Secondo la testata Hdblog, si tratterebbe di un costo di 280 dollari a microchip, a cui aggiungere circa 145 dollari per 12 gb di Ram e un rialzo a circa 51 dollari anche per i moduli di archiviazione da 256 gb di memoria flash.

Le previsioni dei prezzi

Stando alle stime del sito specializzato Hardware Upgrade, tutto ciò si potrebbe tradurre sul listino in un prezzo di base di 1.669 euro per l’iPhone 18 Pro e l’iPhone 18 Pro Max in vendita 1.789 euro, considerando i formati da 256 gb.

Da Apple non è ancora arrivata nessuna indicazione, né è stata comunicata la possibilità di fari carico di parte dei rialzi a fronte di una riduzione dei margini di profitto.