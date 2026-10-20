Nuovo iPhone Duo a ruba nelle prenotazioni, ma non se ne possono comprare tre in un ordine: il motivo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dopo le prenotazioni polverizzate in pochi minuti e le consegne slittate fino a gennaio 2027, Apple limita a due gli iPhone Duo acquistabili per cliente, per frenare i bagarini che li rivendono fino a 5mila dollari. Intanto alcuni ordini vengono anticipati. Il primo pieghevole di Apple costa da 2.369 euro in Italia e il lancio è previsto il 23 ottobre.

iPhone Duo a ruba, le regole sulle prenotazioni

Come in molti avevano ipotizzato, il debutto del primo pieghevole di Apple si sta trasformando in una corsa all’accaparramento. Dopo i preordini polverizzati in pochi minuti, Cupertino ha fissato un tetto di due unità per cliente.

Le prenotazioni sono state aperte venerdì 16 ottobre e le scorte per il giorno di lancio sono finite quasi subito. Sullo store americano la prima spedizione, inizialmente prevista per il 23 ottobre, è slittata al 25 gennaio per ogni colore e per ogni taglio di memoria. In Italia la situazione è analoga, con la consegna di un esemplare fuori portata prima del 2027.

ANSA

Il limite contro i bagarini

Chi prova ad aggiungere più di due iPhone Duo al carrello, dal sito o dall’app Apple Store, si vede bloccare l’ordine. Il tetto vale qualunque sia la configurazione, quindi non basta cambiare colore o memoria per aggirarlo.

La ragione è il mercato parallelo nato in poche ore: su eBay sono comparsi decine di esemplari rivenduti a prezzi molto alti, con un modello da 2 TB arrivato a quasi 5.000 dollari contro i 3.199 del listino americano. Non è una novità per Apple, che aveva già limitato gli acquisti per l’iPhone 5 nel 2012 e più volte in Cina.

Consegne anticipate, cosa sta succedendo

Nonostante le attese lunghe, alcuni acquirenti stanno ricevendo date di consegna più vicine. Chi ha ordinato per primo, per esempio, ha visto spostare la consegna da dicembre a prima del previsto. In Giappone, secondo segnalazioni sui social, alcune consegne sono tornate al 23 ottobre, giorno del lancio.

Presentato il 9 settembre all’evento “Surprise and Shine”, iPhone Duo ha uno schermo interno flessibile da 7,6 pollici e uno esterno da 5,4. Il processore è l’A20 Pro e la fotocamera ha due sensori principali da 48 megapixel. Il prezzo parte da 1.999 dollari negli Stati Uniti e da 2.369 euro in Italia.