Nuovo record per il film di Checco Zalone Buen Camino al cinema, quanto ha incassato a Santo Stefano

“Buen Camino“, il nuovo film con protagonista Checco Zalone, sta infrangendo diversi record. Dopo aver sbancato al botteghino nel giorno dell’esordio, a Natale, si è riconfermato a Santo Stefano. Anzi, il 26 dicembre ha fatto ancora meglio del debutto. Basti pensare che su dieci italiani che hanno deciso di andare al cinema nelle scorse ore, oltre sette hanno scelto di guardare la commedia diretta da Gennaro Nunziante.

“Buen Camino”, record al cinema per il nuovo film di Checco Zalone

Venerdì 26 dicembre, “Buen Camino” ha incassato 7.918.273 euro, vale a dire che si è registrato un +37% rispetto all‘esordio, secondo i dati comunicati sui social da Cinetel.

I numeri di Santo Stefano, sommati ai 5.614.751 euro di Natale, hanno fatto schizzare l’incasso del film a oltre 13,5 milioni di euro in soli due giorni.

Oltre sette spettatori su dieci hanno scelto al cinema Checco Zalone

Per comprendere ancora di più l’impatto sul cinema italiano della commedia diretta da Nunziante, si devono analizzare i dati relativi alle presenze.

A Natale, i cittadini che si sono recati nelle sale cinematografiche per godersi il film sono stati 680.535. A Santo Stefano, le presenze sono state 973.703. Ciò significa che oltre sette spettatori su dieci, tra coloro che hanno deciso di andare al cinema, hanno visto “Buen Camino”.

Zalone e Nunziante hanno fatto il vuoto dietro di loro. Il secondo film più visto a Santo Stefano è stato “Avatar: Fuoco e Cenere“, con un incasso pari a 1.620.032 euro e con 170.296 presenze. Medaglia di bronzo per “Norimberga“, che ha incassato 510.936 euro con 62.343 presenze. Numeri lontanissimi da quelli di “Buen Camino”.

L’incasso totale del botteghino italiano a Santo Stefano è stato di 11.182.882, con 1.353.166 presenze. Un dato che certifica un incremento del 506,7% rispetto al venerdì della settimana precedente e del 60,2% rispetto al 26 dicembre del 2024.

L’impennata dei numeri è senza dubbio merito di Zalone e Nunziante che con il 70% degli incassi e delle presenze stanno ottenendo svariati record.

Nunziante e Zalone riuniti dopo quasi 10 anni

“Buen Camino” è stato co-scritto e co-montato da Nunziante e Zalone. Si tratta del sesto film con protagonista l’attore pugliese che è sempre stato diretto da Nunziante, eccezion fatta per Tolo tolo nel 2020, quando Checco, oltre a essere il personaggio principale della trama, si dedicò anche alla regia.

L’ultimo film che ha visto collaborare il comico e il regista barese è stato “Quo vado”, uscito nelle sale nel 2016.