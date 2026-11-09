Nuovo Report bocciato dagli ascolti, la rivincita di Ranucci: con lui l'anno scorso 3,3 punti di share in più

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il debutto della nuova stagione di Report su Rai 3 segna un netto calo negli ascolti e incorona, a distanza, Sigfrido Ranucci. La prima puntata senza lo storico conduttore, andata in onda domenica 8 novembre 2026, ha registrato 1.182.000 spettatori pari al 6,6% di share. Circa un anno fa, il 26 ottobre 2025, la prima puntata dell’ormai ultima stagione condotta da Ranucci aveva conquistato 1.669.000 spettatori e il 9,3% di share. Con Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, quindi, si sono persi 3,3 punti di share e quasi mezzo milione di telespettatori.

Il verdetto dell’Auditel: i numeri dell’esordio 2026 contro il debutto del 2025

Un avvio in salita che pesa sul palinsesto domenicale della terza rete pubblica, abituata negli anni a fare dell’approfondimento giornalistico uno dei suoi pilastri di prima serata.

Per anni Report non è stato soltanto un marchio editoriale o un contenitore di inchieste scomode, ma un appuntamento legato a doppio filo alla figura del suo conduttore. Se Milena Gabanelli ne aveva tracciato l’identità, Sigfrido Ranucci era riuscito a ereditarne il timone costruendo un rapporto strettissimo col pubblico.

L’assenza di Ranucci, dopo mesi di battaglie mediatiche, si è fatta sentire sin dalla prima puntata, che pure ha aperto con un’inchiesta dedicata al faccendiere Valter Lavitola, amico del giornalista nonché presunto – secondo la Procura – mandante dell’attentato allo stesso Ranucci, l’elemento che ha fatto partire l’effetto domino conclusosi col ritorno dell’ex conduttore a RaiNews.

Rai 3 e la sfida della domenica sera: cosa cambia negli equilibri della TV

La flessione al debutto apre ora una riflessione amara sugli equilibri della prima serata domenicale, da sempre un campo di battaglia affollato tra fiction, talk show politici ed intrattenimento puro. Rinunciare in termini di ascolti a oltre 3 punti di share significa non soltanto cedere terreno nei confronti della concorrenza delle reti ammiraglie e delle piattaforme streaming, ma anche privare Rai 3 del suo consueto traino di autorevolezza e discussione social nel post-puntata.

Se l’esordio del 2025 aveva confermato il programma come un evento televisivo capace di infiammare il dibattito pubblico, l’avvio del 2026 posiziona la trasmissione su cifre più tiepide. Per la rete e la produzione si preannuncia una stagione in salita: la sfida dei prossimi appuntamenti sarà quella di riconquistare quel mezzo milione di fedelissimi smarriti dopo l’uscita di scena di Ranucci.

I comment degli utenti sui social

Un estratto del servizio sui depistaggi di Lavitola è stato pubblicato sull’account Instagram di Report e diversi utenti hanno commentato difendendo il lavoro di Ranucci: “Ho cambiato subito canale, ma che programma è diventato?”, scrive uno di loro.

E ancora: “Accettando quello che è stato fatto a Ranucci vi siete messi tutti le manette ai polsi, se lo possono fare a lui lo possono fare a tutti e nessuno è più libero, chi guarda la nuova stagione di Report sequestrato è complice!”.

“Non è più Report” e “Ho voluto vedere la prima puntata. Ecco mi è bastata per accertare che Report è diventata palesemente un’altra cosa. Sciapo, di perimetro senza più toccare la melma reale del potere. Adios”, altri due commenti esemplificativi.

Le parole di Di Pasquale il giorno dopo l’esordio

Lunedì 9 novembre Claudia Di Pasquale è stata ospite di Un giorno da Pecora su Rai Radio 1: “La puntata era registrata, l’ho vista con mia figlia e mio marito. Ho notato tutti i difetti: a volte un po’ di tensione che si percepiva, i respiri. Ho notato le cose che devo imparare a controllare: a volte corro, devo essere un po’ più calma”.

Sugli ascolti: “In realtà siamo molto contenti. Non sapevamo cosa aspettarci, era un’incognita: è un passaggio delicato, quando nel 2017 ci fu il passaggio da Milena Gabanelli a Sigfrido Ranucci la prima puntata fece il 7%. Non è semplice gestire questa fase, il pubblico deve occuparsi a una nuova co-conduzione. Non ci siamo rimasti male (…). Lui (Ranucci, ndr) è stato bravissimo a far aumentare gli ascolti del tempo”.

Sull’inchiesta relativa a Lavitola, Di Pasquale ha dichiarato che “abbiamo raccontato il tentativo di depistaggio, dopo che è emersa la notizia del ruolo nell’attentato abbiamo messo insieme i pezzi (…). Non sappiamo perché l’abbia fatto, forse non voleva che ci occupassimo di camorra (…) Questa puntata è stata forte, complessa, un’inchiesta complessa, mi è sembrata in assoluto stile Report“.

A proposito di Ranucci, Di Pasquale ha dichiarato che non l’ha chiamata, ma anche che non si aspettava una telefonata: “Al momento non ci siamo sentiti, ci siamo visti finché è stato in redazione”. Invece Milena Gabanelli le ha scritto: “Prima, sì, in bocca al lupo. Ho risposto: viva il lupo”.

Infine, il passaggio sul nuovo programma curato da Ranucci, Spotlight: “Se stasera lo vedrò? Dipende se avrò finito di lavorare: sono una stakanovista, come lo è Sigfrido”.