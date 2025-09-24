Nuovo sciopero generale per Gaza, Usb minaccia di "bloccare tutto": l'accusa di Salvini al sindacato

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo lo sciopero del 22 settembre, torna la necessità di bloccare tutto. Queste le parole di Usb che chiama a una nuova mobilitazione dopo l’attacco alla Global Sumud Flotilla. Matteo Salvini parla di “irresponsabili”.

Nuovo sciopero per Gaza

Dopo lo sciopero del 22 settembre, l’Unione Sindacale di Base lancia una nuova giornata di stop. Nel caso la situazione della Flotilla dovesse peggiorare, Usb ha già dichiarato che sarà proclamato un nuovo sciopero generale, questa volta senza preavviso.

Per farlo sarà sfruttato l’articolo 2, comma 7 della legge sugli scioperi, una norma che prevede la possibilità di indire uno sciopero senza rispettare i termini di legge per difesa dell’ordine costituzionale o in protesta per gravi eventi legati alla sicurezza dei lavoratori.

La parola d’ordine è “blocchiamo tutto“. Ad annunciarlo Guido Lutrario, da Montecitorio, dove si è tenuta una conferenza stampa indetta dal Global Movement to Gaza Italia. Si avverte che piazza dei Cinquecento a Roma sarà “presidio permanente per Gaza. E sarà così in tutta Italia. Organizzeremo 100 piazze per Gaza”.

L’onda lunga dello sciopero

Quello che si sta verificando in questi giorni è un’onda lunga dello sciopero generale indetto lunedì 22 settembre. È stato un grande successo, che ha portato centinaia di migliaia di persone a scioperare in tutta Italia. Continuano così i presidi a Firenze, a Milano e al porto di Taranto, dove è attesa una nave carica di greggio destinato all’aviazione israeliana.

Non solo Usb, ma anche la Cgil si muove per scioperare in caso le condizioni della flottiglia diretta a Gaza dovessero peggiorare dopo i recenti attacchi. Mentre i sindacati infatti si interessano della condizione dei cittadini italiani e non in viaggio verso Gaza, il governo e i giornali allineati puntano tutto sulle vetrine rotte di Milano.

La risposta di Salvini

Non poteva mancare la risposta di Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dei Trasporti. Come altre dichiarazioni del vicepremier, anche in questo caso la risposta è stata debole e non sembra riuscire a fronteggiare la scarsa pazienza che il Paese ormai prova verso la situazione palestinese.

Alle decine di piazze piene, Matteo Salvini risponde attraverso i social che chiamare una nuova piazza sarebbe da irresponsabili. Scrive: “Non permetteremo che blocchino il Paese e lo portino nel caos”.

Una parte del pubblico ha ascoltato o letto le notizie focalizzate sui danni della stazione di Milano e sui pochissimi altri momenti di scontro. Buona parte della narrazione alternativa è arrivata nelle ore successive e nei giorni seguenti, quando le immagini ormai non potevano più nascondere la realtà dei fatti: piazze pacifiche e animate da una varietà di persone che andavano dai bambini agli anziani. Persino gli automobilisti rimasti bloccati sulle strade romane hanno manifestato insieme a chi era sceso in piazza.