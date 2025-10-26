Nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: "Rosicona", "Poverina"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovo scontro a Ballando con le Stelle 2025. Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso battibeccano dopo l’esibizione della presentatrice con Pasquale La Rocca. Arriva la critica al ballerino, poi lo scontro e le battutine, come quella di Lucarelli: “A me questa versione di Barbara D’Urso rosicona piace tantissimo”. L’ex conduttrice risponde in malo modo.

Ballando con le stelle verso le eliminazioni

Ballando con le Stelle 2025 entra nel vivo. Nella quinta puntata si accende di nuovo lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Le esibizioni si susseguono per tutta la serata, tra pregi e difetti dei vari concorrenti, e si va verso la prima eliminazione dell’anno, rinviata alla prossima puntata.

Secondo i giudici, però, il verdetto sembra già scritto e la decisione sulla prima eliminazione potrebbe riguardare la Signora Coriandoli e Beppe Convertini.

IPA Ballando con le stelle

Filippo Magnini si prende invece un momento per parlare dell’amico Massimiliano Rosolino e commuove Milly Carlucci e il pubblico.

Critiche all’esibizione

Arriva la settima esibizione, quella che vede coinvolti Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. Si tratta di una salsa che i giudici giudicano un po’ troppo eccessiva, forse anche rischiosa. È Fabio a criticare Pasquale, spiegandogli che per quella serata ha messo a rischio Barbara D’Urso “per spingere troppo”.

Gli fa eco anche Carolyn, che aggiunge: “Questo ballo è andato in una direzione sbagliata”. Conferma anche Guglielmo: “Potete fare una figura bellissima con meno”.

Infine arriva Selvaggia Lucarelli che, riferendosi a Barbara D’Urso, dice: “Converrebbe parlare di altro, non di ballo. C’era molta fatica nello stare dietro a Pasquale. Ho faticato proprio a guardarvi”.

Scontro Lucarelli – D’Urso

A quel punto parte un nuovo scontro tra le due. L’ex conduttrice Mediaset critica Lucarelli e commenta che un giurato non dovrebbe dire su chi punta per la vittoria, riferendosi alle dichiarazioni su Fialdini.

Lucarelli risponde che non era tifo, ma un pronostico, e aggiunge: “Tu non mi guardi, te lo riferiscono”. D’Urso ribatte: “Me l’hanno raccontato. Se il tuo ego si accresce, io dico che ti guardo”.

Selvaggia replica con una battuta, stuzzicando l’altra e dicendo che questa versione “rosicona” le piace molto. Barbara D’Urso, però, ribatte che “non vale la pena parlare con lei” e, quando il suo modo di fare televisione viene etichettato come “trash”, sbotta e la chiama “poverina”.