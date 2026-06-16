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È stato attivato il nuovo servizio di denunce online della Polizia di Stato, che consente ai cittadini di trasmettere segnalazioni di furto, frode informatica e altri reati direttamente tramite una piattaforma digitale. Il sistema, operativo dal 15 giugno, è stato lanciato in via sperimentale in diverse province del Lazio e dell’Umbria, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure di pre-denuncia.

Il nuovo portale per le denunce online

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il servizio “Denunce online” è accessibile all’indirizzo https://denunceonline.poliziadistato.it/. Attraverso questa piattaforma, i cittadini possono inviare una pre-denuncia relativa a specifiche fattispecie di reato, che dovrà poi essere formalizzata entro 48 ore presso un Ufficio della Polizia di Stato. La formalizzazione richiede la prenotazione di un appuntamento, che può essere fissato direttamente sulla stessa piattaforma digitale.

Le sedi coinvolte nella sperimentazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la fase sperimentale del nuovo sistema è stata avviata presso la questura di Rieti, la questura di Frosinone e i commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora. Inoltre, il servizio è disponibile presso il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lazio e le sezioni dipendenti di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina. Anche il Compartimento Polizia ferroviaria Lazio, con i posti di Frosinone, Orte, Roma Ciampino, Roma Termini e la sottosezione di Roma Tiburtina, partecipa alla sperimentazione, così come il Compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria e le sezioni di Frosinone e Rieti.

I reati denunciabili tramite la piattaforma

La piattaforma consente di presentare pre-denunce per una serie di reati specifici. Tra questi figurano il furto, la frode informatica, la truffa, l’accesso abusivo a sistema informatico o telematico, l’indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento e la diffamazione online. Per questi casi, la procedura prevede l’invio telematico della segnalazione, seguita dalla formalizzazione presso un ufficio di Polizia entro 48 ore dall’invio.

Segnalazione di smarrimento: il servizio esteso a tutta Italia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il sistema di denunce online è invece già operativo su tutto il territorio nazionale per la segnalazione di smarrimento di beni personali. Tra gli oggetti che possono essere segnalati figurano cellulare, tablet, computer portatile, chiavi, denaro, passi di accesso al veicolo, carta d’identità cartacea o elettronica, contrassegno parcheggio invalidi, libretto o tessera postale, targa, bancomat e carta di credito.

Procedura semplificata per lo smarrimento

Per la segnalazione di smarrimento, è sufficiente compilare la denuncia online senza la necessità di recarsi fisicamente presso un ufficio di Polizia. Il verbale protocollato viene reso disponibile entro 96 ore dall’invio nella propria area personale del portale “Denunce Online”. Il documento scaricato dalla piattaforma ha piena validità per richiedere il rilascio di una copia, l’emissione di un nuovo documento o per altre necessità amministrative.

Accessibilità e integrazione con l’app IO

Il portale “Denunce Online” è stato integrato anche nell’app IO, nella sezione “Servizi” del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. In questo modo, i cittadini possono accedere rapidamente al servizio anche tramite dispositivi mobili, facilitando ulteriormente la procedura di segnalazione e denuncia.

IPA