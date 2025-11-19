Nuovo sito sessista CFake, tra le vittime anche Giorgia Meloni e Chiara Ferragni: immagini realizzate con l'AI

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un nuovo sito sessista, CFake, diffonde immagini e video generati con l’AI che coinvolgono donne note e comuni, tra cui Giorgia Meloni e Chiara Ferragni. La Procura di Roma indaga sulla diffusione non consensuale di materiale fake, mentre crescono le denunce e le richieste di tutela per la privacy e la dignità delle vittime.

Nuovo sito sessista, immagini fake anche per Giorgia Meloni

È stato individuato un nuovo sito sessista, CFake, che pubblica senza consenso foto e video pornografici realizzati con intelligenza artificiale.

Tra le vittime ci sono personalità come Giorgia Meloni, Chiara Ferragni, Elly Schlein, Laura Pausini, Federica Pellegrini e Tania Cagnotto. Il sito offre un vasto menu di immagini e video, facilmente accessibili senza registrazione: basta dichiarare di essere maggiorenni.

Oltre alle donne famose, sono coinvolte anche giornaliste, attrici, politiche e donne comuni, spesso ritratte in situazioni esplicitamente sessuali e umilianti. Secondo quanto riportato dal TG1, per la sola Italia risultano coinvolte 442 donne.

CFake e AI: come funziona il nuovo sito sessista

CFake, abbreviativo di Celebrity Fake, utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale e tecniche di fotomontaggio per produrre immagini iperrealistiche che violano la privacy e la dignità delle persone coinvolte.

In molti casi, vengono pubblicati anche video di “tributo”, ovvero atti di autoerotismo registrati davanti alle immagini delle vittime. Il sito è suddiviso per Paesi, raccogliendo materiale non solo su personaggi italiani ma anche su donne famose di tutto il mondo.

Il server è registrato negli Stati Uniti e la procura di Roma ha aperto un’indagine per trattamento illecito di dati personali e diffamazione. Tuttavia, come sottolineano le autorità, la localizzazione estera del sito rende le indagini particolarmente complesse.

Le vittime del sito sessista

Tra le vittime più note di CFake figurano Giorgia Meloni, Chiara Ferragni, Mara Carfagna, Tania Cagnotto e molte altre. L’ex tuffatrice Cagnotto ha dichiarato al TG1: “Sicuramente sono rimasta scioccata, a dire poco. Ti senti abusata, sfruttata, derubata”.

Come spiegato dall’ex tuffatrice, la preoccupazione maggiore riguarda l’impatto sulle giovani donne e sulle nuove generazioni. La senatrice Raffaella Paita ha annunciato nuove iniziative legislative per contrastare la diffusione dei deepfake a sfondo sessuale.

L’Autorità garante per le comunicazioni ha recentemente avviato misure restrittive per l’accesso ai siti pornografici, ma il fenomeno rimane difficile da arginare: ogni mese, il sito CFake registra milioni di visite, mentre le vittime e le istituzioni chiedono maggiore tutela e interventi più efficaci.