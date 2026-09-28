Nuovo stadio Roma a Pietralata, quanto costerà, chi dovrebbe pagarlo e quando potrebbero iniziare i lavori

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Il nuovo stadio della Roma a Pietralata ha ricevuto il via libera della Conferenza dei servizi decisoria. Lunedì 28 settembre, il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato l’autorizzazione unica al progetto, controfirmata dal sindaco Roberto Gualtieri. Ora il percorso entra nella fase che dovrà portare alla gara e all’apertura del cantiere: secondo il cronoprogramma economico-finanziario del progetto, i lavori sono programmati nel periodo 2027-2030, mentre il primi cittadino ha indicato marzo 2027 come obiettivo per la posa della prima pietra. La Relazione generale del progetto di fattibilità tecnico-economica chiarisce che l’operazione è molto più grande del semplice costo di costruzione dell’impianto. Il valore dell’investimento è di circa 1,048 miliardi di euro, mentre il costo complessivo arriva a circa 1,377 miliardi di euro.

Nuovo stadio Roma, quanto costerà

L’investimento da 1,0476 miliardi di euro comprende sia quanto già sostenuto per la progettazione e le attività preparatorie sia gli interventi previsti per la costruzione dello stadio e delle opere collegate.

Circa 33 milioni di euro sono riferiti alle attività di progettazione, rilievi, accertamenti, indagini preliminari e sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica svolte nella fase 2021-2026.

La parte principale dell’investimento, circa 1,015 miliardi di euro, è invece concentrata nel periodo 2027-2030: è questa la cifra che comprende la realizzazione vera e propria dello stadio e delle opere connesse, con gli interventi edilizi, le bonifiche, le urbanizzazioni, le spese tecniche, gli imprevisti e gli accantonamenti, oltre agli altri costi previsti dal progetto.

Il costo non è quindi semplicemente 1,048 miliardi, perché questo dato non coincide con il fabbisogno finanziario complessivo dell’operazione, che è fissato a circa 1,377 miliardi di euro.

La composizione complessiva comprende:

Voce Importo Investimenti 1.047,6 milioni IVA sugli investimenti 205,3 milioni Costi di strutturazione 50,3 milioni Oneri finanziari durante la costruzione 69,5 milioni Performance bond 3,6 milioni Cassa minima 1 milione Fabbisogno finanziario complessivo circa 1,377 miliardi

Non solo lo stadio: dove finiranno i soldi

Oltre all’impianto sportivo sono da considerare anche le opere necessarie a rendere operativo il nuovo complesso – che interessa circa 27 ettari – e a collegarlo al quadrante urbano.

Tra le principali voci figurano:

parcheggi

due grandi zone verdi

passerelle ciclopedonali e ciclostazioni per bici e monopattini

e interventi sulla mobilità

adeguamento della stazione della metropolitana Quintiliani

opere di urbanizzazione e altre infrastrutture connesse

Il nuovo stadio avrà una capacità prevista di 60.605 spettatori, mentre il complesso comprende anche spazi destinati a hospitality, attività commerciali e congressuali, museo e fan store.

Chi pagherà il nuovo stadio della Roma

Nel piano diffuso dal Comune di Roma è riportato che lo stadio sarà pagato da privati, senza contributi pubblici.

Il progetto prevede 4 componenti principali:

construction loan da 600 milioni di euro : ossia il finanziamento destinato alla fase di costruzione. Nel piano la linea è prevista per il periodo 2027-2030, cioè per accompagnare finanziariamente gli anni nei quali dovrebbe essere realizzato il nuovo stadio. Il tasso annuo indicato nella documentazione è del 6,42%. Al termine della fase di costruzione il finanziamento dovrebbe essere rifinanziato attraverso una nuova operazione finanziaria;

: ossia il finanziamento destinato alla fase di costruzione. Nel piano la linea è prevista per il periodo 2027-2030, cioè per accompagnare finanziariamente gli anni nei quali dovrebbe essere realizzato il nuovo stadio. Il tasso annuo indicato nella documentazione è del 6,42%. Al termine della fase di costruzione il finanziamento dovrebbe essere rifinanziato attraverso una nuova operazione finanziaria; project bond da 600 milioni di euro : dovrebbe partire nel 2031, una volta terminata la fase di costruzione, e avrebbe una durata ventennale, fino al 2050. Il tasso indicato nel piano è del 5,25% annuo. Sono inoltre previste una placement fee dell’1% sull’importo erogato e commissioni di agenzia. Il meccanismo è chiaro: il debito bancario accompagna la costruzione e successivamente viene rifinanziato attraverso un bond di pari importo;

: dovrebbe partire nel 2031, una volta terminata la fase di costruzione, e avrebbe una durata ventennale, fino al 2050. Il tasso indicato nel piano è del 5,25% annuo. Sono inoltre previste una placement fee dell’1% sull’importo erogato e commissioni di agenzia. Il meccanismo è chiaro: il debito bancario accompagna la costruzione e successivamente viene rifinanziato attraverso un bond di pari importo; VAT Facility da 205,3 milioni di euro : destinata a coprire il fabbisogno di Iva durante la fase di costruzione. Si tratta di una linea revolving che dovrà essere rimborsata in relazione al recupero del credito Iva. Il piano indica per questa linea un tasso annuo del 3,71%;

: destinata a coprire il fabbisogno di Iva durante la fase di costruzione. Si tratta di una linea revolving che dovrà essere rimborsata in relazione al recupero del credito Iva. Il piano indica per questa linea un tasso annuo del 3,71%; capitale proprio da 572,1 milioni di euro: serve a coprire il fabbisogno che resta dopo l’utilizzo del Construction Loan e della VAT Facility, oltre agli investimenti già sostenuti nelle fasi precedenti. In sostanza, il progetto non sarà finanziato con un unico prestito, ma combinando capitale proprio e debito.

La concessione di 90 anni

Il Comune di Roma non pagherà lo stadio, ma va precisato che è proprietario delle aree interessate dal progetto e l’operazione è strutturata attraverso il diritto di superficie.

Roma Capitale, di fatto, stipulerà una concessione di 90 anni, a testimonianza di un’operazione incentrata sulla sinergia pubblico-privato in cui la Città mette a disposizione aree con un canone pari a zero.

Alla scadenza, secondo la struttura prevista dal progetto, le opere realizzate sono destinate a rientrare nella disponibilità di Roma Capitale.

Quanto dovrebbe fruttare il nuovo stadio di Pietralata

Il piano diffuso dal Comune sottolinea che nel primo anno di attività (2031), la stima dei ricavi netti sarà di circa 154 milioni di euro.

A far parte di questa voce non ci sono solo i biglietti venduti (circa 119 milioni di euro), ma anche:

naming rights: 7,8 milioni;

sponsorizzazioni: 7,8 milioni;

altri eventi: 4,4 milioni;

Food & Beverage: 4,5 milioni;

museo e Stadium Tour: 3,5 milioni;

parcheggi: 3,1 milioni;

eventi MICE: 2,1 milioni;

Merchandise Store: 1 milione.

Il piano ipotizza poi una crescita dei ricavi legata a un’inflazione nazionale stimata all’1,9% annuo.

Nel 2036 il totale arriverebbe a circa 168,8 milioni di euro, mentre la soglia dei 200 milioni verrebbe superata, secondo la proiezione, nel 2046.

Sono naturalmente stime contenute nel piano economico-finanziario, non ricavi già acquisiti.

Quanto costerà gestire il nuovo stadio della Roma

La Relazione generale non guarda soltanto agli investimenti iniziali, ma anche ai costi operativi dell’impianto.

Per il 2031 sono stimati in circa 30,7 milioni di euro, con una crescita fino a circa 33,7 milioni nel 2036.

Tra le voci considerate ci sono il personale diretto e in outsourcing, i costi generali e amministrativi, altri costi operativi, Imu, Tari e performance bond.

Il piano stima inoltre un margine operativo lordo di circa 122,9 milioni di euro nel 2031, destinato a salire a circa 135,1 milioni nel 2036.

Cosa succede adesso e quando inizieranno i lavori

La prossima fase riguarda l’attuazione del progetto, a partire dalla gara e dagli ulteriori passaggi necessari per arrivare al cantiere.

Il cronoprogramma contenuto nella documentazione economico-finanziaria colloca la fase di costruzione tra gennaio 2027 e dicembre 2030.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha spiegato che l’obiettivo è partire con la gara e arrivare alla posa della prima pietra nel marzo 2027: il cantiere dovrebbe poi durare circa due anni e mezzo, con l’obiettivo di avere lo stadio pronto entro la fine del 2029.

Nel piano economico-finanziario, invece, il 2031 rappresenta non solo l’anno di avvio dell’operatività dello stadio, ma anche quello di partenza per quel che riguarda la contabilizzazione ricavi del nuovo impianto.