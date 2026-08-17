NOTIZIE
Temi Caldi:

Nuovo stop all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, voli in arrivo limitati per la colonna di cenere

Nuove chiusure all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna: i voli degli aerei in arrivo sono stati limitati a causa della colonna di cenere

3 min di lettura

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’aeroporto di Catania è stato di nuovo parzialmente chiuso a causa dell’eruzione dell’Etna. Nelle ultime ore si è registrata un’intensa attività esplosiva dal cratere Voragine e, a causa di ciò e dell’emissione di cenere vulcanica nell’atmosfera, è stata disposta la chiusura dei settori B1 e B2 e la limitazione delle attività di volo in arrivo a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di lunedì 17 agosto.

La nota sul nuovo stop all’aeroporto di Catania

La nota che annuncia la chiusura parziale degli spazi dell’aeroporto di Catania è stata pubblicata alle 8 del mattino di lunedì 17 agosto.

Nel messaggio si legge che “è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2” e “sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi (lunedì 17 agosto, ndr)”.

aeroporto di catania eruzione etnaANSA
L'aeroporto di Catania.

La nota sottolinea che non è in vigore alcuna restrizione, invece, per quanto riguarda i voli in partenza.

I viaggiatori sono invitati a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.

Nuova eruzione dell’Etna: la situazione

Nel pomeriggio di domenica 16 agosto, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha diffuso una nota per fare il punto della situazione sull’eruzione dell’Etna in base agli ultimi rilievi effettuati sul campo.

Da ciò è emerso che prosegue l’attività effusiva dalle bocche a quota 2750 metri e 1990 metri, con il fronte più avanzato dei flussi lavici che si attesta a una quota di 1395 metri, tra Rocca delle Palombe e Rocca Musarra. Al Cratere di Nord-Est si è verificata una serie di esplosioni di breve durata. Nel pomeriggio di domenica, inoltre, è ripresa l’attività stromboliana al cratere della Voragine e si è intensificata l’attività di emissione di cenere al Cratere di Nord Est.

Caos e disagi per i viaggiatori a Catania

A Catania sono giorni di caos e disagi per i viaggiatori a causa dell’eruzione dell’Etna e delle conseguenti chiusure all’aeroporto.

In alcune dichiarazioni riportate da SkyTg24, prima delle nuove chiusure, la presidente di Sac (la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso) Anna Quattrone aveva ammesso: “Questa è la prima settimana di ferie per moltissimi passeggeri e il periodo non ha aiutato. La situazione è stata molto complessa e impattante come non succedeva da diversi anni, per questo la combinazione di questi elementi ha causato non pochi disagi ai passeggeri“.

aeroporto di catania eruzione etna ANSA

Leggi anche

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo