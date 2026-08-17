Nuovo stop all'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna, voli in arrivo limitati per la colonna di cenere

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’aeroporto di Catania è stato di nuovo parzialmente chiuso a causa dell’eruzione dell’Etna. Nelle ultime ore si è registrata un’intensa attività esplosiva dal cratere Voragine e, a causa di ciò e dell’emissione di cenere vulcanica nell’atmosfera, è stata disposta la chiusura dei settori B1 e B2 e la limitazione delle attività di volo in arrivo a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di lunedì 17 agosto.

La nota sul nuovo stop all’aeroporto di Catania

La nota che annuncia la chiusura parziale degli spazi dell’aeroporto di Catania è stata pubblicata alle 8 del mattino di lunedì 17 agosto.

Nel messaggio si legge che “è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2” e “sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi (lunedì 17 agosto, ndr)”.

ANSA

La nota sottolinea che non è in vigore alcuna restrizione, invece, per quanto riguarda i voli in partenza.

I viaggiatori sono invitati a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”.

Nuova eruzione dell’Etna: la situazione

Nel pomeriggio di domenica 16 agosto, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha diffuso una nota per fare il punto della situazione sull’eruzione dell’Etna in base agli ultimi rilievi effettuati sul campo.

Da ciò è emerso che prosegue l’attività effusiva dalle bocche a quota 2750 metri e 1990 metri, con il fronte più avanzato dei flussi lavici che si attesta a una quota di 1395 metri, tra Rocca delle Palombe e Rocca Musarra. Al Cratere di Nord-Est si è verificata una serie di esplosioni di breve durata. Nel pomeriggio di domenica, inoltre, è ripresa l’attività stromboliana al cratere della Voragine e si è intensificata l’attività di emissione di cenere al Cratere di Nord Est.

Caos e disagi per i viaggiatori a Catania

A Catania sono giorni di caos e disagi per i viaggiatori a causa dell’eruzione dell’Etna e delle conseguenti chiusure all’aeroporto.

In alcune dichiarazioni riportate da SkyTg24, prima delle nuove chiusure, la presidente di Sac (la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso) Anna Quattrone aveva ammesso: “Questa è la prima settimana di ferie per moltissimi passeggeri e il periodo non ha aiutato. La situazione è stata molto complessa e impattante come non succedeva da diversi anni, per questo la combinazione di questi elementi ha causato non pochi disagi ai passeggeri“.