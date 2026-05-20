Nuovo titolo di Stato Btp Italia Sì, cedole semestrali e premio fedeltà finale: protegge dall'inflazione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione del Btp Italia Sì, un nuovo titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori. Il collocamento avverrà da lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno 2026; lo strumento ha l’obiettivo principale di proteggere il potere d’acquisto dei cittadini dall’aumento dei prezzi, puntando sulla difesa del capitale investito piuttosto che su rendimenti speculativi.

Nuovo titolo di Stato Btp Italia Sì: cosa sapere

Il Btp Italia Sì ha una durata di 5 anni e presenta un meccanismo di calcolo semplificato per le cedole, corrisposte ogni sei mesi.

La remunerazione è direttamente agganciata all’inflazione Istat del semestre di riferimento, a cui si somma un tasso fisso minimo garantito che il Mef comunicherà venerdì 12 giugno 2026 (modificabile solo al rialzo alla chiusura delle sottoscrizioni).

Se l’inflazione sale, la cedola aumenta, mentre in caso di calo dei prezzi il tasso fisso resta comunque garantito, tutelando il risparmiatore anche in caso di deflazione.

Per chi acquista nei giorni di emissione e detiene il titolo fino alla scadenza quinquennale, è previsto un premio fedeltà finale extra dello 0,6% del capitale nominale.

Quali sono i vantaggi fiscali

Dal punto di vista della convenienza fiscale, il nuovo strumento finanziario beneficia del regime di tassazione agevolata al 12,5% applicato sia sulle cedole semestrali sia sul premio finale extra, una quota nettamente inferiore rispetto al 26% previsto per le plusvalenze da azioni o altri investimenti privati.

Il titolo gode inoltre della totale esenzione dalle imposte di successione.

Un’ulteriore e rilevante novità per le famiglie riguarda l’esclusione dal calcolo Isee fino alla soglia di 50.000 euro complessivi investiti in titoli di Stato: i risparmi destinati a questo strumento non andranno a pesare sull’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.

Qual è l’investimento minimo

La sottoscrizione del Btp Italia Sì è accessibile a tutti i risparmiatori individuali, con un investimento minimo a partire da 1.000 euro e multipli della stessa cifra, garantendo sempre l’assegnazione dell’importo richiesto senza il rischio di riparti.

Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni di collocamento attraverso il proprio home banking (se abilitato alle funzioni di trading online), oppure rivolgendosi allo sportello della propria banca o presso l’ufficio postale dove si possiede un conto titoli.

L’operazione avverrà sulla piattaforma Mot di Borsa Italiana, supportata dalle principali banche dealer nazionali.