È di un arresto e il sequestro di oltre 3 chilogrammi di cocaina il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Brescia. Un giovane di 26 anni di origine albanese è stato fermato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato controllato a Nuvolento durante un servizio di pattugliamento organizzato in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, che ha portato al rinvenimento di ingenti quantitativi di droga e denaro contante. L’arresto è stato eseguito nella giornata di ieri, mentre il giovane transitava a bordo della propria auto.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scaturito da una serie di controlli mirati sul territorio, messi in atto anche grazie alle numerose segnalazioni provenienti dagli abitanti della zona. I militari della Compagnia di Brescia hanno intensificato la presenza nelle aree più sensibili, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo a Nuvolento: come si è svolto l’arresto

Durante uno dei servizi di pattugliamento, i Carabinieri hanno individuato un giovane sospetto mentre transitava a Nuvolento a bordo della propria autovettura. Il ventiseienne, di origine albanese, è stato fermato e sottoposto a un controllo approfondito. Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno trovato quindici involucri in cellophane contenenti un totale di 7,80 grammi di cocaina, oltre a 2180 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare a Prevalle: sequestrati oltre 3 kg di cocaina

Non soddisfatti dei primi risultati, i Carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche all’abitazione dell’uomo, situata a Prevalle. All’interno dell’appartamento, i militari hanno rinvenuto tre panetti contenenti complessivamente 3,694 chilogrammi di cocaina, oltre a quattro involucri in cellophane con 1,3 grammi di marijuana. Sono stati inoltre sequestrati 400 euro in contanti, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Le indagini e il ruolo delle segnalazioni dei cittadini

L’operazione, come sottolineato dai Carabinieri, è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione attiva dei residenti, che hanno fornito numerose segnalazioni riguardanti movimenti sospetti nella zona. Questo ha permesso ai militari di concentrare i controlli nei punti più critici e di individuare rapidamente il sospettato. L’attività investigativa ha confermato che il giovane era coinvolto in un’attività di spaccio ben organizzata, con una rete di distribuzione che si estendeva tra Nuvolento e Prevalle.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e la custodia cautelare

Al termine delle operazioni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il ventiseienne è stato trasferito presso la casa circondariale di Brescia. L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, reati per i quali rischia pene severe secondo la normativa vigente.

Il materiale sequestrato: dettagli e valore

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati complessivamente oltre 3,7 chilogrammi di cocaina, 1,3 grammi di marijuana, 2580 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il valore della droga immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare decine di migliaia di euro, confermando la rilevanza dell’operazione condotta dai Carabinieri.

