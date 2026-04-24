Nuzzi parla delle cassette di sicurezza di Pamela Genini a Francesco Dolci: "Non c'è niente contro di lei?"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Francesco Dolci allontana i sospetti di un suo ipotetico movente per la profanazione della tomba di Pamela Genini. Dopo il ritrovamento di un capello biondo nella sua abitazione, l’ex fidanzato della 29enne vittima di femminicidio, la cui salma è stata decapitata, ha risposto al giornalista Gianluigi Nuzzi riguardo alle congetture su un suo coinvolgimento nel trafugamento per ragioni economiche. L’imprenditore, non indagato, ha assicurato che nelle cassette di sicurezza della modella non ci sarebbe nessun elemento riconducibile a lui.

Il capello biondo a casa di Francesco Dolci

Da giorni protagonista di scambi di accuse in Tv con la famiglia di Pamela Genini, Francesco Dolci è tornato a parlare del sopralluogo nella sua abitazione dei carabinieri, chiamati da un giornalista dopo il ritrovamento di un capello biondo in un tombino in giardino aperto davanti alle telecamere.

Intervistato dalla trasmissione Dentro la notizia, l’imprenditore ha ribadito quanto dichiarato in un precedente collegamento con Mattino Cinque: “Probabilmente è un capello di una giornalista che è caduto, perché fino a pochi giorni prima, una decina di giorni prima, forse meno, c’era una griglia. È stata tolta questa griglia, è stata messo da mio padre questo tombino, chiuso con dei fili di ferro per evitare che qualcuno potesse entrare” ha spiegato.

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I sospetti sulla profanazione di Pamela Genini

Dolci ha poi riposto alle domande di Gianluigi Nuzzi sui sospetti relativi a un suo presunto coinvolgimento nella profanazione della salma dell’ex fidanzata: “Diciamo che molti pensano che lei abbia una responsabilità, che lei abbia portato via quella testa perché ossessionato, amava follemente questa donna e quindi si è preso questo feticcio, un’ipotesi orrenda” ha detto il conduttore.

“Sicuramente la maggioranza silenziosa dell’Italia, crede nelle mie parole, crede nella mia innocenza, vede i miei comportamenti, vede la mia onestà” la risposta dell’imprenditore, che in ogni caso non è al momento indagato.

Le domande sul movente economico di Nuzzi

Durante il collegamento Gianluigi Nuzzi ha continuare a incalzare Dolci, facendo riferimento alla pista economica che la procura di Bergamo starebbe seguendo per spiegare il trafugamento della testa di Pamela Genini.

“È vero che lei ha dato a Pamela una somma tra i tre e quattrocentomila euro da quando la conosce?” ha chiesto il conduttore di Dentro la Notizia.

“Attenzione, se mettiamo vacanze, regali, pranzi, cene, tutte queste cose, trattamenti, in sette anni, sei anni di relazione, qualcosa meno, però sì certo – la risposta di Francesco Dolci – erano comunque soldi spesi per vivere, non per altro”.

Nel frattempo, nell’inchiesta sulla profanazione della tomba della 29enne, uccisa a coltellate dall’ex Gianluca Soncin nell’ottobre 2025, sarebbero state acquisite le immagini di un uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del cimitero di Strozza, mentre si aggirava vicino alle tombe in piena notte.