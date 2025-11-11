O Yeong-su assolto dall'accusa di molestie sessuali dopo la condanna, l'attore di Squid Game si era scusato

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Assolto dalle accuse di molestie sessuali l’ attore O Yeong-su. L’artista sudcoreano è noto per aver interpretato il personaggio di Oh Il-nam, il giocatore numero 001 e il “burattinaio” della prima stagione di Squid Game. Inizialmente condannato, è stato scagionato dalla Corte d’Appello di Suwon.

Perché O Yeong-su di Squid Game è stato assolto

Secondo quanto diffuso dall’agenzia di stampa Yonhap, e riportato dall’Ansa, i fatti risalirebbero al 2017.

Una donna lo avrebbe accusato di molestie sessuali, avvenute durante una tournée teatrale.

Getty O Yeong-Su premiato come miglior attore non protagonista per Squid Game

Nel dettaglio, l’attore di Squid Game era stato accusato di aver abbracciato e baciato sul collo la collega, senza consenso.

Secondo la Corte d’Appello di Suwon, tale tesi sarebbe valida, perché O Yeong-su avrebbe chiesto scusa alla sua accusatrice. Il gesto sarebbe arrivato qualche tempo dopo le presunte molestie sessuali.

Il tribunale riterrebbe però che, essendo trascorso un lungo periodo di tempo dall’episodio, risalente al 2017, i ricordi della donna potrebbero essere “distorti”.

Dunque, la sentenza di assoluzione per O Yeong-su sarebbe stata motivata dal “beneficio del dubbio”.

La precedente condanna

Durante il processo di primo grado, l’attore che interpretava il concorrente 001 di Squid Game era stato condannato ad otto mesi di reclusione con pena sospesa per due anni.

Nella sentenza che ha ribaltato il precedente giudizio, ci sarebbe anche un riferimento a prove insufficienti.

Le reazioni

Secondo quanto scrive la BBC sul proprio sito, la presunta vittima si è espressa contro il verdetto, affermando che non avrebbe “invalidato la verità né cancellato il dolore provato”.

“Nonostante la sentenza odierna, continuerò a dire la verità fino alla fine”, ha affermato in una dichiarazione rilasciata tramite l’organizzazione per i diritti delle donne Womenlink.

Anche Womenlink ha criticato la sentenza, affermando di essere “indignata per una sentenza che ancora una volta nasconde la violenza sessuale nel mondo dello spettacolo”.