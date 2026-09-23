Oasis a Roma con una terza data, aggiunto un concerto il 26 luglio: ora è caccia ai biglietti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Gli Oasis aggiungono una terza data allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo i concerti già annunciati per il 29 e 30 luglio 2027, Liam e Noel Gallagher saliranno sul palco della Capitale anche il 26 luglio 2027. Roma avrà quindi tre appuntamenti con la band britannica nell’estate 2027: 26 luglio, 29 luglio e 30 luglio. L’annuncio arriva dopo la forte richiesta registrata per il tour Oasis Live ’27, per il quale è attesa una domanda molto alta in tutta Europa.

Oasis in concerto a Roma, le date

L’annuncio arriva dopo la forte richiesta registrata per il tour Oasis Live ’27, per il quale è attesa una domanda molto alta in tutta Europa.

Sul palco dell’Olimpico ci sarà anche Richard Ashcroft, già indicato come special guest delle date italiane.

Gli Oasis hanno ufficializzato la terza data a Roma con un post sui loro social.

Il tour partirà a maggio dal Celtic Park di Glasgow e passerà poi da Manchester, Monaco di Baviera, Barcellona, Amsterdam e Parigi.

Dopo i tre concerti allo Stadio Olimpico, Liam e Noel Gallagher proseguiranno negli Stati Uniti, in Irlanda e infine a Knebworth, luogo simbolico nella storia della band.

Come acquistare i biglietti per gli Oasis a Roma

Per i concerti degli Oasis non è prevista una vendita libera tradizionale.

L’organizzazione ha scelto un sistema di registrazione preventiva, pensato per ridurre le code online e limitare la rivendita non autorizzata.

Le iscrizioni attraverso il sito ufficiale della band si sono già chiuse. La registrazione, però, non garantisce automaticamente l’accesso all’acquisto.

Tra gli utenti registrati saranno selezionati casualmente i fan che riceveranno via email un codice personale e un link per entrare nella vendita.

Le email con codice e link personale saranno inviate tra giovedì 24 e domenica 27 settembre all’indirizzo usato al momento della registrazione.

Nel messaggio sarà indicato anche lo slot assegnato, con giorno e orario in cui sarà possibile tentare l’acquisto.

La vendita sarà divisa in più finestre tra venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre. In ogni slot sarà disponibile una quota di biglietti delle diverse fasce di prezzo.

Chi riceverà il codice potrà entrare nella sala d’attesa fino a 30 minuti prima dell’orario indicato. Il codice sarà valido solo per la città e lo slot assegnati e non potrà essere ceduto.

Oasis in concerto a Roma, i prezzi dei biglietti

Per le date romane sono previsti prezzi fissi.

I posti a sedere costano, commissioni incluse, 92,29 euro, 166,12 euro, 184,58 euro, 221,49 euro e 276,86 euro.

Per il settore in piedi sono previste due fasce di prezzo: 221,49 euro e 276,86 euro.

Sono disponibili anche pacchetti Vip, con prezzi da 437,36 a 651,36 euro, e pacchetti con hotel da 499 euro a persona, venduti in coppia.

Ogni codice consentirà di acquistare fino a quattro biglietti per la città assegnata.

L’account Ticketmaster usato per l’acquisto dovrà essere collegato allo stesso indirizzo email utilizzato per la registrazione.