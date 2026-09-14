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Oasis a Roma per due concerti nel 2027, l'annuncio nel video allo stadio Olimpico coi droni è spettacolare

Oasis annunciano due concerti a Roma nel 2027 con un emozionante show di droni allo Stadio Olimpico.

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È ufficiale, gli Oasis saranno in concerto a Roma nel 2027. L’attesa band di Manchester ha annunciato l’evento con uno spettacolo di droni sulla Capitale. Nel cielo di Roma sopra allo Stadio Olimpico è stato disegnato il logo degli Oasis. La band dei Gallagher aveva già lanciato un indizio con un breve filmato a Trastevere.

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