Obama attacca Trump per "2 anni di caos, crudeltà e corruzione" e ironizza sulle decorazioni alla Casa Bianca

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Barack Obama torna in campagna elettorale e trasforma le elezioni di metà mandato in un giudizio su Donald Trump. Durante due comizi in Ohio e Michigan, l’ex presidente ha criticato la Casa Bianca per la gestione dell’economia, la guerra in Iran e la condotta istituzionale, accusando l’amministrazione repubblicana di aver prodotto “due anni di caos, crudeltà e corruzione“. Non è mancata l’ironia sulle decorazioni dorate volute da Trump alla Casa Bianca.

Obama contro Trump, cosa ha detto

A otto giorni dal voto di metà mandato, Obama è tornato a sostenere i candidati democratici, raccogliendo la sfida lanciata da Trump, che aveva invitato gli americani a votare “come se ci fossi io sulla scheda elettorale”.

A Cleveland, in Ohio, l’ex presidente ha partecipato a un comizio a sostegno di Amy Acton, candidata democratica alla carica di governatore, e Sherrod Brown, in corsa per il Senato.

Nel suo intervento ha contestato i risultati dell’amministrazione repubblicana, accusandola di aver disatteso le promesse economiche e di aver aggravato le difficoltà dei cittadini.

Obama ha definito l’operato della Casa Bianca caratterizzato da “un’incompetenza come non se ne vedevano da tempi moderni”.

Tra le questioni sollevate, il mancato calo dei prezzi annunciato da Trump e i costi economici della guerra in Iran, che secondo l’ex presidente gravano sugli americani senza che questi abbiano chiesto il conflitto.

Le critiche hanno coinvolto anche i repubblicani in Congresso e i governatori che sostengono il presidente. Per Obama, le elezioni rappresentano un’occasione per rafforzare il controllo democratico sull’amministrazione e limitarne le scelte politiche.

La battuta sulle decorazioni dorate alla Casa Bianca

Uno dei passaggi più commentati del comizio ha riguardato gli arredi dorati introdotti da Trump nella residenza presidenziale.

Obama ha ironizzato sullo stile scelto dal presidente, paragonando la Casa Bianca a un incontro tra Saddam Hussein e la catena americana di ristoranti Cheesecake Factory.

“Oro dappertutto”, ha osservato l’ex presidente, criticando quello che considera uno scarto tra l’attenzione di Trump per la propria immagine e i problemi economici delle famiglie.

La battuta si inserisce in una strategia politica più ampia: mettere a confronto le promesse elettorali del presidente con la situazione quotidiana degli americani, facendo del costo della vita uno dei temi centrali della campagna democratica.

In Michigan il sostegno a El-Sayed

La campagna di Obama è proseguita a Detroit, dove ha sostenuto Abdul El-Sayed, candidato democratico al Senato, e Jocelyn Benson, in corsa per la carica di governatore.

Nel suo intervento, l’ex presidente ha difeso El-Sayed dalle contestazioni sul suo patriottismo, ricordando le accuse rivolte in passato anche a lui sulle proprie origini. “Questo film l’abbiamo già visto: io ne ero il protagonista”, ha dichiarato, aggiungendo che la stessa strategia non funzionerà contro il candidato democratico.

Obama ha cercato anche di ricomporre le divisioni interne all’elettorato democratico, evocando una possibile collaborazione al Senato tra El-Sayed ed Elissa Slotkin, senatrice democratica ebrea.

La replica di Trump

La risposta di Donald Trump è arrivata su Truth Social, con un messaggio in cui ha definito Obama un presidente di “un’incompetenza clamorosa”.

Il tycoon lo ha accusato di aver trasferito miliardi di dollari all’Iran, favorendo così il percorso del Paese verso un’arma nucleare.

Trump ha poi ricordato il sostegno dell’ex presidente a Hillary Clinton e Kamala Harris, entrambe sconfitte alle elezioni presidenziali, prima di rivolgere le critiche ad Abdul El-Sayed.

Nel suo messaggio ha utilizzato espressioni offensive nei confronti del candidato democratico, definendolo “un jihadista dei Fratelli Musulmani” e sostenendo che anche lui perderà le elezioni.