Obama ha detto che gli alieni "sono reali ma non l'ho mai visti", la frase dell'ex presidente Usa sull'Area 51

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In un’intervista con il podcaster Brian Tyler Cohen, Barack Obama ha parlato della possibilità che gli alieni siano reali. Ha spiegato però che non si trovano nella misteriosa Area 51 del Nevada e che lui non li ha mai visti. Il tono dell’intervista è allegro, ma Obama ci tiene a sottolineare che non esiste una struttura sotterranea segreta nella base, “a meno che non ci sia un’enorme cospirazione per nasconderla persino al Presidente degli Stati Uniti”.

Obama e la questione della vita extraterrestre

Sta facendo il giro del mondo la frase di Barack Obama sulla vita extraterrestre pronunciata durante un podcast. L’ex Presidente degli Stati Uniti ha affrontato il tema all’interno del programma “No Lie” di Brian Tyler Cohen. Il conduttore ha domandato direttamente a Obama, in un botta e risposta veloce, se gli alieni siano reali e Obama ha risposto in modo affermativo, pur con le dovute precisazioni.

Il tono è sereno, ma non del tutto scherzoso. Obama ha dichiarato: “Sono reali, ma non li ho mai visti”. Ha poi aggiunto che, se anche esistessero, non sarebbero custoditi nell’Area 51.

ANSA

La misteriosa base militare, che secondo molte teorie del complotto nasconderebbe piani interrati per esperimenti segreti, secondo l’ex Presidente non è altro che una base dell’Aeronautica militare dove, durante la Guerra Fredda, venivano effettuati test su velivoli sperimentali.

I chiarimenti di Obama

Dopo aver ipotizzato l’esistenza degli alieni, Obama ha sottolineato che, se ci fosse stato un qualche tipo di reperto o essere extraterrestre all’interno dell’Area 51 o in altri centri, l’intelligence lo avrebbe riferito al Comandante in Capo.

Secondo Barack Obama, l’esistenza di vita nell’universo è statisticamente probabile, ma non è documentata negli archivi governativi, “a meno che non ci sia un enorme complotto nascosto persino al Presidente”. Il podcaster non ha insistito, nonostante il tema sia molto discusso e raramente un politico di tale caratura si presti a parlarne con questa apertura.

A distanza di alcune ore dall’uscita dell’intervista, Obama ha ribadito di non avere prove scientifiche, ma che l’universo è così vasto da rendere probabile la vita altrove. “Le distanze tra i sistemi solari sono così grandi che le possibilità che siamo stati visitati sono basse; durante la mia presidenza non ho visto alcuna prova che gli extraterrestri ci abbiano contattato. Davvero!”, ha aggiunto.

Perché si crede che nell’Area 51 ci siano gli alieni?

La risposta potrebbe sembrare legata solo alla cultura pop, ma c’è dell’altro. Nel tempo è emerso che fu la stessa intelligence americana a sfruttare il mito dell’Area 51 per sviare l’attenzione da esperimenti reali su armi e velivoli spia durante la Guerra Fredda.

Eppure, questa narrazione resiste ancora oggi e spinge ogni anno molti curiosi ad avvicinarsi alla base nel deserto del Nevada. L’interesse per gli UFO (ora chiamati UAP) è tornato ai massimi livelli nel 2024, quando al Congresso si sono tenute audizioni ufficiali sul tema. Anche Donald Trump, durante il suo mandato, aveva dichiarato di essere stato informato su programmi relativi a oggetti volanti non identificati.