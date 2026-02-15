Obama rompe il silenzio sul video razzista di Trump, "spettacolo clownesco e politica senza decoro"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Barack Obama replica con sdegno allo “spettacolo clownesco” di Donald Trump. Dopo giorni di silenzio, l’ex presidente degli Usa ha commentato il video razzista pubblicato e poi rimosso dal profilo social dell’attuale inquilino della Casa Bianca, in cui veniva rappresentato insieme alla moglie Michelle come due scimmie. Un episodio che secondo l’ex capo di Stato simboleggia la perdita del decoro nella politica americana e del “senso di correttezza e di rispetto per la carica”.

Il video razzista

Il video era stato pubblicato da Trump sull’account del suo social Truth il 5 febbraio, scatenando la condanna sia del partito Democratico sia dei repubblicani: attraverso un fotomontaggio, nel post venivano raffigurati i volti di Barack e Michelle Obama su due scimmie.

La clip era stata cancellata, con il presidente Usa aveva cercato di difendersi spiegando di non aver visto il video completo e scaricando la colpa sul suo staff, che l’avrebbe condiviso per errore, ma senza rivolgere nessuna scusa agli Obama.

Le parole di Obama

Nonostante la bufera esplosa sul video, Obama si era astenuto dall’esprimersi, ma è tornato sull’episodio in un’intervista rilasciata al celebre commentatore Brian Tyler Cohen.

“Ancora una volta abbiamo assistito al degrado del dibattito. Come possiamo uscire dalla situazione in cui siamo caduti?” è stata la domanda del podcaster a cui Obama ha risposto parlando in generale della politica americana.

L’attacco a Trump

Senza citare direttamente Donald Trump, Obama ha affermato che “per la grande maggioranza degli americani questo comportamento è profondamente preoccupante”.

“È vero suscita attenzione, genera distrazione – ha speigato – Ma io continuo a viaggiare, a incontrare gente, e la gente crede ancora nel decoro, nella gentilezza, nella cortesia. Assistiamo, invece a una specie di spettacolo da clown sui social media e in televisione. E sembra che non ci sia imbarazzo per questo tra le persone che prima sentivano il bisogno di mantenere un certo decoro, avere un senso di correttezza e di rispetto per la carica ricoperta. Tutto questo, insomma, è andato perduto”.