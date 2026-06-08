Obbligo di gettare acqua sulla pipì del cane, Matteo Bassetti: "Ok decoro urbano ma nessun effetto su batteri"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le ordinanze che impongono l’obbligo ai proprietari di un cane di portare una bottiglietta d’acqua durante le passeggiate continuano a far discutere. L’infettivologo Matteo Bassetti sostiene che la misura possa migliorare il decoro urbano, ma che l’acqua non abbia alcuna efficacia igienico-sanitaria sulla pipì. Diverse città italiane hanno già introdotto multe fino a 500 euro.

L’obbligo per chi ha un cane

Negli ultimi mesi diversi Comuni italiani hanno introdotto nuove regole per contrastare il degrado urbano causato dalle deiezioni degli animali domestici.

Tra le misure più discusse c’è l’obbligo per chi ha un cane di portare con sé una bottiglietta d’acqua durante le passeggiate per diluire la pipì lasciata dagli animali su marciapiedi, arredi urbani e altre superfici pubbliche.

Il tema è tornato al centro del dibattito dopo l’intervento dell’infettivologo Matteo Bassetti, che attraverso un video pubblicato sui social ha espresso forti dubbi sull’efficacia sanitaria di questi provvedimenti, distinguendo chiaramente tra esigenze di decoro urbano e reali benefici igienici.

Bassetti, l’efficacia dell’acqua sulla pipì

“Diciamo una cosa, dal punto di vista del decoro urbano può funzionare, nel senso che allarghi la macchia della pipì del cane” ha esordito l’infettivologo. “Ma dal punto di vista igienico sanitario, quello che a me interessa, non serve assolutamente a niente perché non ha nessun effetto sui batteri e su altri microrganismi che eventualmente sono nella pipì”.

Secondo il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, per ottenere una reale azione igienizzante servirebbe dell’altro. “Per fare tutto questo bisognerebbe consentire di utilizzare dei detersivi enzimatici oppure di usare banalmente acqua e aceto”.

Nel suo intervento il medico ha evidenziato anche una questione pratica spesso trascurata. Una piccola bottiglietta può essere sufficiente per un cane di taglia ridotta, ma diventa difficilmente utilizzabile nel caso di animali di grossa taglia. “Se un cane pesa 30 o 40 chili non è una bottiglietta d’acqua, devi portarti una tanica di acqua dietro”.

Le città che hanno introdotto l’obbligo

Tra i Comuni che hanno adottato ordinanze specifiche figura Livorno, dove dal 20 maggio è entrata in vigore una disposizione che impone ai proprietari e detentori di cani di avere sempre con sé bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da utilizzare per diluire le deiezioni liquide.

Inoltre è vietato consentire agli animali di urinare vicino a portoni, ingressi di abitazioni, negozi, uffici e vetrine. Le sanzioni previste possono arrivare fino a 500 euro.

Provvedimenti simili sono stati adottati anche in città come Monza, Viterbo e Pinerolo, dove ai proprietari viene richiesto non solo di raccogliere gli escrementi ma anche di provvedere alla pulizia delle superfici interessate dalle deiezioni liquide.