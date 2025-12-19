Occhi spaccanti e maranza nel libro dell'anno Treccani 2025, tutti i neologismi inseriti nel volume

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Treccani ha pubblicato la lista dei neologistmi del 2025, le nuove parole che si sono diffuse duarnte l’ultimo anno per esposizione ad altre lingue o semplicemente per determinati eventi culturali. Tra le più utilizzate ci sono gli “occhi spaccanti“, di Raul Bova, i maranza, le key box, ma anche sumud e affidopoli.

Le nuove parole italiane nel 2025

L’enciclopedia Treccani ha pubblicato il libro dell’anno 2025, che contiene tutti i neologismi che si sono diffusi maggiormente durante l’ultimo anno.

Tra i più famosi c’è “occhi spaccanti“, espressione utilizzata da Raul Bova in un audio diffuso su internet. Una situazione di cui l’attore ha parlato amaramente di recente ad Atreju, commentando la reazione del web.

ANSA Una key box, tra i neologismi dell’anno per Treccani

Altro termine molto utilizzato, anche se non proprio un neologismo, è maranza. La parola in sé esisteva già dalla fine degli anni ’80, ma è riemersa a partire dal 2022 per indicare determinati gruppi di giovani parte di determinate sottoculture urbane, diffuse specialmente nelle periferie delle grandi città.

Altri neologismi italiani emersi negli ultimi mesi sono ingiocabile (sinonimo di imbattibile, usato spesso per descrivere il tennista Yannik Sinner), Pro Pal (abbreviazione di Pro Palestina) e affidopoli (scandalo legato all’affidamento illecito di gare d’appalto).

Le parole “prese in prestito” da altre lingue

Nel libro dell’anno della Treccani sono emerse anche parole di origine estera. Tra le più note sumud, uno degli appellativi della Flotilla che ha cercato di raggiungere le coste della Palestina a ottobre.

Numerose, come accade spesso, le parole inglesi adottate regolarmente nel linguaggio italiano, come key box (il contenitore di sicurezza usato per i check-in autonomi nelle case vacanze) o la kiss cam.

Appare, soprattutto in ambito giornalistico, anche la parola tedesca Brandmauer, l’isolamento politico delle forze di estrema destra e con legami con movimenti neonazisti.

Il commento della Treccani

La Treccani ha tenuto a spiegare il significato del libro:

I neologismi selezionati per il libro dell’anno Treccani fotografano episodi del 2025 e non sempre conquisteranno anche le future edizioni dei dizionari. Il nostro lavoro si limita a segnalare quelle parole che, nel corso dell’anno, hanno avuto maggiore rilevanza nell’uso comune o nella stampa e solo il tempo dirà se resteranno per sempre.

La linguistica è infatti una disciplina prettamente descrittiva, non prescrittiva. Osserva e descrive come cambia una lingua senza nessuna pretesa di decidere quali termini siano corretti e quali errati.