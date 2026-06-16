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È scattata una denuncia per detenzione di stupefacenti, detenzione di munizionamento e invasione di edifici a Gela (Caltanissetta): il figlio del titolare di un esercizio commerciale è stato segnalato all’autorità giudiziaria dopo che, durante un controllo amministrativo, sono stati rinvenuti droga e cartucce in un fabbricato occupato senza autorizzazione.

Scoperta di un deposito abusivo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento ha avuto luogo nel centro storico di Gela, dove le forze dell’ordine hanno effettuato controlli amministrativi presso un esercizio commerciale. L’operazione è stata svolta in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza e funzionari dell’Asp, a seguito di segnalazioni relative a presunte irregolarità nell’attività.

Durante le verifiche, è emerso che il figlio del titolare aveva trasformato un fabbricato adiacente, di proprietà dell’Anas, in un deposito non autorizzato per la merce del negozio. Le serrature dell’edificio erano state sostituite, consentendo così l’accesso esclusivo al giovane, che vi stoccava prodotti etichettati con il logo dell’attività commerciale.

Rinvenimento di droga e munizioni

All’interno del deposito, gli agenti hanno trovato ventisei grammi di cocaina, hashish, due bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di sostanze stupefacenti. Inoltre, su uno scaffale sono state rinvenute dieci cartucce di vario calibro, detenute illegalmente.

Alla luce di quanto scoperto, il figlio del titolare è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gela per detenzione di stupefacenti, detenzione di munizionamento e invasione di edifici. Il fabbricato, occupato abusivamente, è stato restituito all’Anas.

Al termine dei controlli, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza stanno procedendo con accertamenti sui titoli autorizzatori relativi all’occupazione del suolo pubblico da parte dell’esercizio commerciale. Parallelamente, la Guardia di Finanza sta eseguendo verifiche di natura fiscale sui libri contabili dell’attività.

IPA