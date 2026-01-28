Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per invasione arbitraria di terreni e/o edifici a Frosinone dopo che una segnalazione ha portato la Polizia di Stato a intervenire in un appartamento nella parte bassa della città. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri e i soggetti sono stati identificati e deferiti alla Procura della Repubblica. L’accertamento è stato motivato da ragioni di interesse pubblico e dal diritto all’informazione.

Occupazioni abusive a Frosinone: i fatti

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Frosinone ha ricevuto una segnalazione relativa a una presunta occupazione di un appartamento situato nella parte bassa della città.

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono stati inviati sul posto per verificare la situazione.

Arrestati due uomini

Giunti nell’appartamento segnalato i poliziotti hanno riscontrato la presenza di due soggetti. I due uomini sono stati accompagnati presso i locali della Questura per essere identificati in modo completo.

Dopo aver espletato le formalità di rito sono stati deferiti alla competente Procura della Repubblica per il reato di invasione arbitraria di terreni e/o edifici.

Il decreto sicurezza sulle occupazioni abusive

La legge sull’occupazione abusiva è stata introdotta nel decreto Sicurezza e fa riferimento all’art. 634 bis del Codice Penale di cui riportiamo il testo:

Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Le garanzie per gli indagati

La Polizia di Stato ha sottolineato che, allo stato attuale, i due uomini sono soltanto indiziati di delitto. La loro posizione sarà valutata in sede giudiziaria e solo una sentenza definitiva potrà stabilire la loro eventuale colpevolezza. Questo principio rispetta la presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione.

L’episodio avvenuto a Frosinone mette in luce l’attenzione delle forze dell’ordine verso le segnalazioni dei cittadini e la tempestività degli interventi per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità. La vicenda resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, che dovrà stabilire eventuali responsabilità.

