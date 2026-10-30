Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due persone sono state arrestate a Castelmassa, in provincia di Rovigo, per violazione di domicilio aggravata. Un uomo di 32 anni, di origini marocchine, e una donna di 36 anni, italiana, sono stati sorpresi dai Carabinieri dentro un’abitazione privata, dove erano entrati dopo aver danneggiato una finestra e la serratura.

Castelmassa: la nuova intrusione dopo i lavori

Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Carabinieri di Rovigo, l’intervento è scattato nell’ambito dei controlli sul territorio e delle attività di contrasto ai reati contro la persona. I militari della Stazione di Castelmassa hanno agito dopo una serie di occupazioni abusive avvenute tra la fine di settembre e le prime settimane di ottobre in un immobile privato di via Oberdan.

In seguito ai precedenti episodi, la proprietà aveva fatto riparare i vetri danneggiati e sostituire le serrature, mettendo in sicurezza l’edificio. Il giorno dopo la conclusione dei lavori, un familiare della proprietaria ha però notato una nuova intrusione e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’accesso, secondo quanto ricostruito, era avvenuto rompendo una finestra sul retro e rimuovendo il nottolino della serratura.

I due trovati barricati in una stanza

Arrivati sul posto, i Carabinieri sono entrati nell’abitazione insieme ai familiari. I due sono stati individuati al piano rialzato, barricati in una camera da letto chiusa dall’interno. Un armadio era stato collocato davanti alla finestra. Dopo ripetute intimazioni, la donna ha aperto la porta.

Nella stanza i militari hanno trovato tre coltelli di diverse dimensioni, un martello e materiale ritenuto idoneo al consumo di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva inoltre una ferita da taglio alla mano destra, giudicata compatibile con la rottura del vetro. I Carabinieri li hanno arrestati in flagranza per concorso in violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose. Entrambi, riferisce il comunicato, hanno numerosi precedenti penali.

Le misure disposte dal Tribunale

La Procura della Repubblica di Rovigo ha chiesto al Tribunale la convalida degli arresti e la custodia cautelare in carcere per entrambi. Il giorno successivo il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo il carcere per l’uomo, in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali e giudiziari, e il divieto di dimora nel Comune di Castelmassa per la donna. Quest’ultima non potrà rientrare nel territorio comunale senza preventiva autorizzazione del giudice. L’uomo è stato accompagnato dai Carabinieri alla Casa circondariale di Rovigo.

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