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19 persone sono state denunciate per invasione di edifici e danneggiamento: il bilancio arriva dopo un intervento della Polizia di Stato a Bolzano, scattato in seguito a una segnalazione che ha portato alla scoperta di occupazioni abusive in tre stabili dismessi. Gli agenti sono intervenuti in via del Macello, dove sono state identificate persone di diverse nazionalità, alcune delle quali già destinatarie di provvedimenti di allontanamento dal Comune.

I controlli tra le case dismesse di Bolzano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è iniziata dopo che la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione riguardante la presenza sospetta di alcune persone all’interno di edifici abbandonati in via del Macello a Bolzano.

Gli equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente sul posto, riscontrando che gli accessi ai tre immobili erano stati chiusi con reti metalliche elettrosaldate, segno evidente di un tentativo di impedire l’ingresso o l’uscita non autorizzata.

Il sopralluogo e la scoperta degli occupanti

Durante il sopralluogo, gli agenti hanno trovato all’interno dei locali diversi rifiuti, valigie e altri effetti personali, elementi che hanno fatto ipotizzare un utilizzo degli edifici come luogo di dimora temporanea.

Le verifiche successive hanno permesso di individuare e identificare gli occupanti, alcuni dei quali avevano allestito delle tende per trascorrere la notte all’interno degli stabili.

Le denunce e i provvedimenti

Al termine degli accertamenti, 19 soggetti – sia italiani che stranieri – sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per invasione di edifici e danneggiamento.

Inoltre, per alcune delle persone coinvolte è emerso che erano già destinatarie di un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano. Per questo motivo, sono state deferite anche per l’inottemperanza a tale misura.

L’attività di controllo sul territorio

Nel corso della stessa giornata, la Squadra Volante ha identificato complessivamente 114 persone e controllato 23 veicoli, confermando l’impegno costante della Polizia di Stato nel monitoraggio e nella prevenzione dei fenomeni criminosi sul territorio.

L’operazione, condotta in modo tempestivo e coordinato, ha permesso di restituire sicurezza e legalità agli spazi urbani oggetto di occupazione abusiva.

L’operazione condotta a Bolzano testimonia l’attenzione delle forze dell’ordine verso le segnalazioni dei cittadini e la prontezza nell’intervenire per ripristinare la legalità. Le 19 denunce per invasione di edifici e danneggiamento, insieme ai controlli effettuati, sottolineano l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità locale nella prevenzione dei reati e nella salvaguardia della sicurezza collettiva.

IPA