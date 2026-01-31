Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due pusher sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un’operazione condotta ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a Verona. I due, un uomo tunisino di 53 anni e una donna veronese di 38 anni, sono stati intercettati in un’abitazione occupata abusivamente nella zona stadio, dopo che i residenti avevano segnalato un sospetto via vai di persone. La droga, già suddivisa in dosi, è stata sequestrata insieme a denaro e materiale per il confezionamento. Entrambi sono stati sottoposti a misure cautelari dopo la convalida degli arresti.

La segnalazione dei cittadini a Verona

L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.30, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti in uno stabile di via Longhena, nella zona stadio di Verona.

L’intervento è stato sollecitato dalle ripetute segnalazioni dei cittadini che avevano notato un continuo e sospetto andirivieni di persone in un palazzo della zona.

L’intervento nell’abitazione occupata

Gli agenti impegnati nel controllo del territorio hanno raggiunto rapidamente l’immobile indicato e sono riusciti a individuare l’appartamento occupato abusivamente dai due presunti spacciatori.

All’interno dell’abitazione la Polizia ha rinvenuto sostanze stupefacenti, denaro contante, bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il sequestro della droga

Durante la perquisizione sono stati trovati dieci involucri termosaldati. Il narcotest effettuato successivamente ha confermato che all’interno vi erano oltre 10 grammi di cocaina già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

Il materiale sequestrato comprendeva anche strumenti per la pesatura e il confezionamento, oltre a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Le modalità dello spaccio e il ruolo dei due arrestati

Dalle ricostruzioni degli investigatori è emerso che il via vai di estranei nel palazzo avveniva con frequenza, coinvolgendo sia l’appartamento occupato dai due pusher sia il cortile interno dell’edificio.

In particolare la donna era solita utilizzare il cortile per cedere la droga ai clienti in cambio di denaro, rendendo così più difficile l’individuazione delle cessioni da parte delle forze dell’ordine.

L’identità degli arrestati e le misure cautelari

I due complici sono stati identificati come un cittadino tunisino di 53 anni, irregolare e privo di documenti, e una donna veronese di 38 anni.

Entrambi risultano già noti alle forze di polizia per precedenti legati allo spaccio. Questa mattina sono comparsi davanti al giudice che ha convalidato gli arresti e disposto misure cautelari: per l’uomo l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, per la donna l’obbligo di presentazione due volte a settimana.

IPA