33 persone sono state identificate e due edifici sono stati liberati questa mattina a Roma dove le forze dell’ordine hanno eseguito eseguire lo sgombero di immobili occupati da famiglie latino-americane. L’intervento, avvenuto in via Eudo Giuglioli, è stato disposto per ripristinare la legalità e dare seguito a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dall’Autorità Giudiziaria.

Le forze dell’ordine in azione all’alba

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via poco dopo le 7:00 di questa mattina, a seguito di un briefing operativo guidato dal dirigente del Commissariato di P.S. Romanina. All’azione hanno partecipato Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale, con il supporto dei Vigili del Fuoco e dell’ARES 118. L’obiettivo era liberare due dei tre edifici occupati in via Eudo Giuglioli.

Le modalità dello sgombero

Prima dell’accesso agli immobili, le forze di polizia hanno cinturato l’intera area per garantire la sicurezza delle operazioni. Solo dopo questa fase preparatoria, i contingenti sono entrati negli edifici per procedere alla liberazione degli appartamenti. Particolare attenzione è stata riservata agli occupanti, ai quali è stata data la possibilità di recuperare i propri beni personali e di lasciare le abitazioni occupate.

Il provvedimento di sequestro e la tutela della legalità

L’intervento coattivo è stato eseguito anche per dare attuazione a un provvedimento di sequestro preventivo disposto dall’Autorità Giudiziaria e affidato all’Arma dei Carabinieri. Questa misura si inserisce in una più ampia strategia di ripristino della legalità e della tutela del diritto di proprietà, come indicato dalle direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Roma.

Identificati 33 occupanti, 10 accompagnati in Questura

All’interno dei due edifici sono state censite e identificate 33 persone, tutte di origine straniera, tra cui 11 minori. 10 soggetti di origine extracomunitaria sono stati accompagnati presso l’Ufficio immigrazione della Questura per ulteriori accertamenti sulla loro posizione sul territorio nazionale. In caso di irregolarità, per loro potrà essere avviata la procedura di espulsione.

Il ruolo dell’Ufficio immigrazione e dei servizi sociali

Durante le operazioni, una squadra dell’Ufficio immigrazione della Questura ha effettuato un primo screening sullo status dei cittadini stranieri, contribuendo a rendere più rapidi ed efficienti i controlli. Parallelamente, la Sala operativa sociale del Comune di Roma ha lavorato per individuare soluzioni abitative alternative per le persone in condizioni di fragilità coinvolte nello sgombero.

Supporto tecnico e sanitario

Il dispositivo operativo ha visto anche la partecipazione dei Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza degli edifici, nella rimozione di ostacoli e nella bonifica di materiali pericolosi. L’ARES 118 ha garantito l’assistenza sanitaria in caso di necessità durante le fasi dello sgombero.

Rinvenuti cellulari rubati e armi bianche

Nel corso delle attività sono stati trovati cellulari provento di furto, un machete e una piccola quantità di oggetti in oro. Questi ritrovamenti sono stati posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

Un’operazione pianificata per la sicurezza e la vivibilità

L’operazione è stata il risultato di una pianificazione dettagliata, volta a rispondere alle esigenze di sicurezza e vivibilità dell’area cittadina. In passato, la presenza degli occupanti aveva generato situazioni di allarme tra i residenti degli stabili vicini, con segnalazioni alle forze dell’ordine per episodi che avevano compromesso la tranquillità della zona.