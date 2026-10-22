Oceano Pacifico cambia colore dal verde al blu per via di El Niño, la Nasa mostra la moria di fitoplancton

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il colore dell’Oceano Pacifico cambia a causa di Super El Niño, fenomeno particolarmente intenso e tra i più forti dal 1950. È l’allarme lanciato dalla Nasa, che ha segnalato come vaste aree delle acque equatoriali sia passate dal verde a tonalità di blu più intense. Tutto ciò sarebbe legato alla diminuzione del fitoplancton, un insieme di organismi microscopici che vive negli strati superficiali del mare e contiene clorofilla, il pigmento responsabile della colorazione verde.

Il ruolo di El Niño sul cambiamento di colore dell’Oceano Pacifico

Il cambiamento cromatico nell’Oceano Pacifico è provocato da una moria diffusa di fitoplancton, microscopiche piante marine ricche di clorofilla verde. Questi organismi svolgono una funzione essenziale negli ecosistemi oceanici, perché rappresentano la base della catena alimentare e contribuiscono all’assorbimento dell’anidride carbonica presente nell’atmosfera.

Ma l’indebolimento dei venti alisei durante il Super El Niño ha bloccato il processo di upwelling, ovvero la risalita di acque profonde fredde e ricche di nutrienti fondamentali per la sopravvivenza di questi organismi.

ANSA

Il cambio di direzione, secondo lo studio della Nasa citato da The Independent, ha portato all’accumulo di acque calde nel Pacifico equatoriale, portando di fatto all’ostacolo della risalita dei nutrienti dagli strati più profondi.

La riduzione di questo apporto ha quindi compromesso la crescita del fitoplancton e modifica la distribuzione dei colori osservabili sulla superficie marina.

L’allarme della Nasa sul Pacifico

Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), c’è l’83% di probabilità che sia in corso l’evento El Niño più intenso dal 1950. Ciò porta con sé conseguenze ben visibili nelle acque del Pacifico.

Se un mare dal blu intenso può sembrare più limpido e suggestivo, dal lato scientifico il cambiamento cromatico non rappresenta un segnale positivo. La diminuzione del fitoplancton può infatti produrre conseguenze lungo tutta la catena alimentare marina, dalla disponibilità di cibo per i piccoli pesci fino agli animali di maggiori dimensioni, comprese le balene.

Se questi organismi microscopici diminuiscono in maniera drastica, le specie che dipendono da loro possono essere costrette a spostarsi alla ricerca di nuove aree di alimentazione. Le alterazioni quindi si ripercuotono sulla distribuzione della fauna marina e sulle attività di pesca, con possibili conseguenze per le comunità che dipendono dalle risorse oceaniche.

La riduzione di fitoplancton, inoltre, potrebbe diminuire la capacità dell’oceano di assorbire il gas serra, lasciandone una maggiore quantità nell’atmosfera. Le conseguenze effettive dipendono dall’intensità, dalla durata e dall’estensione dei cambiamenti biologici.

Il monitoraggio col satellite PACE

Per cercare di tenere sotto controllo la situazione, la Nasa sta utilizzando un satellite lanciato nel 2024: PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem).

Il compito del satellite è quello di analizzare il colore dell’oceano e raccogliere informazioni sulle particelle presenti nell’acqua, compresi gli organismi microscopici.

Grazie al suo lavoro odierno le trasformazioni del Pacifico vengono analizzate in tempo reale.

Cos’è El Niño

El Niño è un fenomeno climatico naturale caratterizzato dal riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale. Si verifica quando i venti alisei si indeboliscono, alterando la circolazione oceanica e atmosferica.

Le conseguenze possono includere cambiamenti nelle precipitazioni, siccità, alluvioni e temperature più elevate in diverse regioni del mondo.

El Niño, come visto, influenza anche gli ecosistemi marini, riducendo l’apporto di nutrienti essenziali per la crescita del fitoplancton.