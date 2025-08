Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino pakistano di 24 anni per motivi legati alla sicurezza nazionale. Il provvedimento, disposto dal Ministro dell’Interno, è stato attuato nel pomeriggio di ieri a Brescia, dopo che il TAR Lazio aveva respinto la richiesta di sospensione cautelare. L’uomo, ritenuto pericoloso per aver promosso ideologie estremiste e incitato all’odio razziale e religioso, è stato rimpatriato con un volo da Malpensa verso Lahore.

Le origini del provvedimento: indagini e sentenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il cittadino pakistano, nato nel 2001, è stato oggetto di un’approfondita attività investigativa avviata nell’ottobre 2022 dalla D.I.G.O.S. di Brescia in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione/UCIGOS. L’indagine, coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, ha portato alla luce un profilo di pericolosità legato a comportamenti di apologia aggravata dalla finalità di terrorismo e alla diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, con incitazione alla discriminazione e alla violenza contro persone appartenenti a specifici gruppi etnici o religiosi.

Il ruolo dei social e la radicalizzazione online

L’attività investigativa ha preso avvio grazie a segnalazioni d’intelligence che hanno evidenziato la presenza assidua del giovane su diversi social network e piattaforme virtuali frequentate da ambienti giovanili interessati a tematiche jihadiste. Gli inquirenti hanno documentato come il cittadino pakistano si sia impegnato nella creazione, condivisione ed esaltazione di contenuti apologetici riguardanti organizzazioni terroristiche come Al-Qaeda, l’IS e la Jihad Islamica Palestinese, oltre a promuovere la pratica del martirio.

I materiali pubblicati online si sono distinti per una radicalità confessionale antisciita e per una crescente connotazione di odio antisemita e omofobo. Secondo gli investigatori, questa forma di radicalizzazione ha unito motivazioni religiose a un profondo sentimento di intolleranza verso determinati gruppi sociali e religiosi.

La condanna e la decisione di espulsione

Il percorso giudiziario si è concluso con una sentenza di condanna emessa il 9 aprile scorso, che ha riconosciuto il cittadino pakistano colpevole di apologia del reato di associazione per delinquere con finalità di terrorismo, aggravata dall’uso di strumenti informatici e dalla finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso (articoli 414, comma 4 e 604 ter del codice penale).

Alla luce di questi elementi, il Ministro dell’Interno ha emesso il decreto di allontanamento dal territorio nazionale, con istruttoria curata dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Il provvedimento è stato notificato dopo che il TAR Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata dal legale del cittadino straniero.

L’esecuzione dell’espulsione: le fasi operative

L’esecuzione materiale del provvedimento è stata affidata al Questore della provincia di Brescia, che ha emesso l’intimazione a lasciare il territorio nazionale, predisposta dall’Ufficio Immigrazione. Il cittadino pakistano è stato quindi accompagnato all’aeroporto di Malpensa, da dove è partito con un volo diretto a Lahore.

Le autorità hanno sottolineato come l’allontanamento sia stato disposto per tutelare la sicurezza nazionale, in considerazione della pericolosità accertata e dei comportamenti ritenuti incompatibili con la permanenza sul territorio italiano.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha visto il coinvolgimento della D.I.G.O.S. di Brescia e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione/UCIGOS, che hanno lavorato in sinergia per monitorare e documentare le attività online del giovane. L’attività investigativa si è avvalsa di strumenti tecnologici avanzati per l’analisi dei contenuti digitali e per la ricostruzione dei contatti e delle reti virtuali frequentate dal cittadino pakistano.

La collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato ha permesso di raccogliere elementi probatori solidi, che hanno portato prima all’arresto e poi alla condanna del giovane, fino all’adozione della misura di espulsione.

Il contesto normativo e le motivazioni della misura

Il decreto di allontanamento dal territorio nazionale trova fondamento nelle norme che consentono l’espulsione di cittadini stranieri per motivi di sicurezza pubblica e nazionale. In questo caso, la misura è stata adottata in seguito alla condanna per reati gravi legati al terrorismo internazionale e alla diffusione di ideologie discriminatorie e violente.

Le autorità hanno evidenziato che la permanenza del cittadino pakistano in Italia avrebbe potuto rappresentare un rischio concreto per l’ordine pubblico e la sicurezza collettiva, soprattutto in considerazione della sua capacità di influenzare altri soggetti attraverso la rete e i social media.

Le reazioni delle istituzioni e il ruolo della prevenzione

Il caso ha suscitato l’attenzione delle istituzioni locali e nazionali, che hanno ribadito l’importanza della prevenzione e del contrasto alla radicalizzazione e al terrorismo di matrice religiosa. Le forze dell’ordine hanno sottolineato come la tempestività e l’efficacia dell’intervento siano state rese possibili grazie alla collaborazione tra diversi uffici e alla costante attività di monitoraggio dei fenomeni estremisti online.

La decisione di espulsione è stata accolta come una misura necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini e per prevenire il rischio di nuovi episodi di odio e violenza sul territorio nazionale.

Il precedente giudiziario e le prospettive future

La sentenza di condanna e il successivo allontanamento rappresentano un precedente significativo nell’ambito delle strategie di contrasto al terrorismo e alla propaganda estremista online. Le autorità hanno dichiarato che continueranno a monitorare con attenzione i canali digitali e a intervenire con decisione nei confronti di chiunque promuova ideologie violente o discriminatorie.

Il caso del cittadino pakistano espulso da Brescia evidenzia l’importanza di un approccio integrato tra prevenzione, indagine e repressione, volto a tutelare la sicurezza nazionale e a contrastare ogni forma di odio e intolleranza.

