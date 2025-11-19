Ofelia Passaponti da Miss Italia a La Corrida di Amadeus, in mezzo la laurea con una tesi sulla bellezza

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Quando parla della propria bellezza, Ofelia Passaponti non indulge nella falsa modestia né nella celebrazione compiaciuta. Va dritta al punto: riconosce ciò che quella carta le ha dato, ma la separa con lucidità da ciò che la definisce davvero. “Non ho scelto io il corpo in cui sono nata. La mia sostanza sta altrove2, dice senza esitazioni. È una frase che spiazza, soprattutto perché a pronunciarla è una Miss Italia, il simbolo per eccellenza di un concorso fondato sull’estetica.Eppure, nell’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, appare chiaro che non è arrivata a quel titolo per caso. C’è un percorso interiore, una formazione, una famiglia che l’ha educata alla libertà, e c’è Siena, la città che l’ha cresciuta, che l’ha voluta come madrina per Siena Incanta (dal 1° dicembre al 6 gennaio) e che lei cita come la fonte dei suoi valori: “Siena mi ha insegnato l’umiltà e a sentire le radici”. Nell’incontro, Passaponti racconta con apertura totale la sua visione del mondo e del proprio posto dentro di esso. Parla del rapporto con i social, che affronta con ironia e distanza; degli haters che ha incontrato all’indomani della vittoria («ho letto commenti raccapriccianti, ma ci ho riso sopra»); del suo carattere estroverso, che la porta a fidarsi subito e che, come le ha insegnato la sorella, a volte va protetto; e del percorso universitario in Comunicazione, che lei considera centrale nel modo in cui oggi si esprime, si racconta e interpreta ciò che vive. La sua è una voce inusuale nel panorama dello spettacolo: ferma ma gentile, centrata ma non autoreferenziale, radicata senza chiudersi. Si definisce “fatalista”, e lo fa con una serenità che non suona come resa, ma come consapevolezza: tutto ciò che è arrivato, compresa la corona, ha avuto senso solo perché inserito in una storia personale più ampia. “L’importante è restare se stessi”, dice. Ed è esattamente ciò che fa.

Lei è la madrina dell’evento di Siena Incanta. Che emozione le dà rappresentare la sua città in un periodo speciale come il Natale?

“Essere madrina di Siena Incanta è un’emozione che va molto oltre l’orgoglio. Da senese, tornare a Siena proprio durante il Natale, che è forse la festa che sentiamo più vicina fin da bambini, significa rappresentare un sentimento collettivo. Le feste uniscono l’appartenenza alla città e il desiderio, che secondo me è condiviso da tutti, di celebrarla in un periodo così familiare. Inoltre, quest’anno ha un valore in più, perché il 2025 segna i 30 anni dal riconoscimento UNESCO del centro storico di Siena come patrimonio dell’umanità. Questo rende il mio ruolo ancora più rilevante e simbolico”.

Rappresentare la propria città è uno degli orgogli più grandi che si possano provare?

“Siena è casa mia, è la città che mi ha cresciuta e che continua a essere il mio punto di riferimento, anche se la vita e il lavoro mi portano altrove. Anche adesso che vivo altrove, Siena rimane la città che mi ispira ogni giorno. Il valore di poterla rappresentare, specialmente in questo periodo, è davvero inestimabile”.

Qual è il suo angolo preferito di Siena? Quello che le dà davvero la sensazione di essere a casa?

“Per noi senesi questa è una domanda semplice, perché abbiamo due case: quella familiare e quella della contrada. La contrada è il posto in cui cresci, in cui nascono amicizie e ricordi che ti porti dietro per tutta la vita. Quindi, se devo dirne uno, il mio angolo preferito è il rione della mia contrada, la Camollia. È proprio parte della mia identità”.

Se dovesse descrivere Siena a qualcuno che non l’ha mai vista, con una sola parola, quale sceglierebbe?

“Direi “bellezza”. Una bellezza autentica. Siena è l’incontro perfetto tra arte, comunità e architettura, e questa combinazione crea una forma altissima di bellezza. Durante l’anno da Miss Italia, incontrando persone provenienti da tutta Italia, quando mi chiedevano da dove venissi e rispondevo “Siena”, vedevo nei loro occhi lo stupore e l’ammirazione. Credo di aver compreso davvero la bellezza della mia città proprio quando ne sono uscita, guardandola da lontano”.

US Simona Cappuccio per Fusion Communications

Cosa rappresenta, invece, per lei il Natale? E qual è il Natale che ricorda con più affetto?

“Il Natale è famiglia. È un momento in cui ci si ritrova a tavola tutti insieme senza nessun altro motivo se non quello di stare vicini e celebrare quel giorno. Viviamo vite frenetiche, corriamo sempre, e il Natale è uno dei pochi momenti in cui il mondo sembra fermarsi e possiamo goderci veramente le persone che amiamo. Anche Siena Incanta ha moltissime attività pensate per le famiglie e per i bambini, perché la magia del Natale nasce soprattutto da loro, insieme alla dimensione religiosa. La festa che ricordo con più affetto è l’ultimo Natale in cui c’eravamo davvero tutti, con tutti i miei nonni a tavola. Crescendo si perdono persone importanti, quindi quel Natale per me ha un valore enorme”.

Com’era la sua vita prima del 2024, prima della corona e dello scettro di Miss Italia?

“Per certi versi non è cambiata molto. Sono rimasta l’Ofelia di sempre, anche se il lavoro ora è più intenso. La vita dello spettacolo è complicata e ti porta inevitabilmente lontano. Per necessità ho cambiato città e vivo a Milano, e non so dove andrò in futuro. Però, mi porto sempre dietro ciò che conta: i miei affetti, il luogo in cui sono cresciuta, l’ambiente che mi ha formata e che mi ha insegnato a restare con i piedi per terra. Siena, pur essendo una città piccola, mi ha insegnato che si può sognare in grande. Mi ha dato tutti gli strumenti che mi servivano per spiccare il volo restando legata alle mie radici. La mia vita è cambiata perché mi si è aperta un’opportunità incredibile, che sto approfondendo professionalmente e che spero continui. E poi mi sono anche laureata all’Università di Siena in Comunicazione, che lega perfettamente ciò che sto facendo oggi”.

“Sogno”: cosa sognava da bambina?

“Sognavo una vita normale. Sono cresciuta in campagna, molto legata alla natura. Mio nonno ha sempre fatto l’orto, quindi sono cresciuta con i frutti della terra e con gli animali. Con il paesaggio toscano intorno, in particolare le colline senesi, da bambina sognavo semplicemente di aprire un agriturismo vicino casa. I sogni poi si sono trasformati, ma il desiderio di fondo era tenere vicino tutto ciò che i miei genitori e la mia famiglia mi avevano dato nella mia infanzia e adolescenza.”

Che tipo di bambina era?

“Assolutamente vivace. Anche a scuola. Decisamente un peperino. Allo stesso tempo però sono sempre stata una bambina gentile e altruista. Mi erano stati insegnati dei bei valori, che ho applicato per tutta la vita”.

Cosa l’ha spinta, arrivata a una certa età, a partecipare a Miss Italia?

“È successo tutto in modo molto naturale. Quando ero nel periodo post adolescenziale, come capita a tanti, guardandomi allo specchio ho iniziato a rendermi conto che forse avrei potuto provare a fare qualche piccolo lavoro da modella. Non avevo chissà quali ambizioni, pensavo solo che potesse essere un modo per mettermi un po’ in gioco, fare qualche esperienza. Parlandone in casa, però, io e la mia famiglia siamo arrivate alla conclusione che non avrei mai voluto affidarmi a un’agenzia, perché è una dimensione dove rischi di diventare vulnerabile. Preferivo non ritrovarmi in situazioni in cui l’altra parte ha troppo potere su di te, e quindi avevo accantonato l’idea. Poi sono cresciuta, stavo per laurearmi in magistrale, e mia madre, che è professoressa, un giorno mi ha detto: “Se vuoi farlo, è questo il momento. Mettiti in gioco ora, perché poi con gli impegni futuri sarà impossibile”. Così ho deciso di provarci per vivere un’esperienza che, nella mia testa, avrei potuto collegare anche al mio percorso universitario in Comunicazione. Pensavo di conoscere persone nuove, creare qualche contatto in Toscana, avere un’occasione formativa. Ciò che è successo dopo è andato molto oltre l’idea iniziale: è davvero “sfuggito di mano” rispetto alle aspettative”.

Ha detto una cosa molto sincera: crescendo si è resa conto di avere una certa bellezza. Quanto è importante riconoscersi il proprio valore?

“È fondamentale, ma devo spiegare bene cosa intendo. Io celebro la mia bellezza, certo, perché è una parte di me e perché molte delle opportunità che ho avuto le devo anche a quella. Sarebbe ipocrita negarlo. Ma allo stesso tempo non sono io che ho scelto di nascere in questo corpo. La bellezza è una carta che la natura ti dà, e basta. Ho sempre pensato che, al di là dell’aspetto estetico, bisogna essere qualcosa dentro. Bisogna essere anime, avere sostanza, valori, contenuto. È questo ciò che ho sempre voluto coltivare. Non a caso ho fatto un concorso di bellezza una volta nella vita, e prima di farlo ho voluto laurearmi e mettere dei punti fermi che per me erano essenziali. La mia bellezza mi ha aiutato ad avere autostima, sì. È innegabile anche il cosiddetto “beauty premium”. Aiuta. Ma i valori di cui vado fiera non hanno nulla a che vedere con l’estetica. Sono ciò che sono dentro che mi rende davvero orgogliosa”.

Qual è il valore in cui crede di più?

“L’umiltà, senza dubbio. È il valore che apre davvero tutte le porte. Nel mio percorso a Miss Italia è stato determinante. Io mi sono presentata come una ragazza tra duecento. Poteva succedere tutto o niente. Non volevo vivere l’esperienza con l’ansia di dover vincere perché “sono bella”. Volevo viverla serenamente. Quando mantieni i piedi per terra i pensieri diventano più semplici, meno ingombranti, e le cose scorrono meglio. Subito dopo l’umiltà, metterei la gentilezza, che per me è un altro valore fondamentale”.

Cosa risponde a chi dice che Miss Italia, nel ventunesimo secolo, è un concorso anacronistico?

“Potrei parlarne per ore, perché è un discorso che mi sta molto a cuore. Cerco però di essere sintetica. Secondo me, questa critica nasce da un problema più ampio della nostra società. Siamo arrivati a un punto in cui si tende a giudicare senza conoscere. Miss Italia è una manifestazione che permette a una ragazza di fare un percorso con certezze etiche, con un regolamento trasparente, alla luce del sole. Ed è uno dei pochissimi modi “puliti” per affacciarsi al mondo dello spettacolo: televisione, cinema, radio. Oggi i social offrono delle scorciatoie, ma nascondono meccanismi spesso molto meno sani. Ti danno un successo immediato, ti inseriscono in certi giri, ti espongono a dinamiche che possono anche destabilizzare. Miss Italia, invece, accompagna per mano. Non garantisce un futuro, quello te lo costruisci tu, ma ti dà un’occasione pulita. Per questo trovo incoerente criticare un concorso che celebra la bellezza in un Paese che vive immerso nella bellezza. E trovo incoerente anche criticare le donne che partecipano, soprattutto quando poi tutti guardano show televisivi dove ci sono donne esposte quanto loro. Le ragazze con cui ho partecipato erano tutte laureate. Nessuna meno intelligente delle altre. Hanno semplicemente deciso di giocarsi una carta che la natura ci ha dato. Se va bene, è una fortuna, ma non c’è niente di malizioso in questo.

Nessuno critica Mister Italia, eppure il concorso esiste, eccome.

“Esatto. E fanno meno scalpore, attirano meno attenzione, attirano meno polemiche. È un discorso che forse andrebbe girato a chi fa queste critiche, perché spesso hanno più pregiudizi di quelli che vogliono combattere”.

US Simona Cappuccio per Fusion Communications

Lei oggi è in televisione, su Nove, accanto ad Amadeus, con La Corrida. Cosa ha rappresentato per lei la televisione e la popolarità che ne deriva?

“La televisione è la televisione, non c’è paragone. Miss Italia ti dà una visibilità importante, ma la tv è un altro pianeta, arriva nelle case di tutti. Sono agli inizi, ma non avrei potuto immaginare un inizio migliore. Essere accanto ad Amadeus, che è uno dei volti più amati e più professionali della televisione italiana, è un onore enorme. È un’esperienza che porterò sempre con me. Ricordo la prima diretta: ero emozionata, ovviamente, ma non ho sentito il peso di milioni di persone davanti allo schermo, perché l’ambiente della Corrida è familiare, leggero, umano. La cosa più bella è che questo programma celebra le persone, nella loro genialità e nella loro follia. Non prende in giro, fa ridere insieme. È una comicità pulita, che mette tutti sullo stesso piano. Ed è una cosa che oggi si vede poco: ridere con e non ridere di”.

Avrebbe partecipato alla Corrida come concorrente?

“Sì, credo di sì. Racconto barzellette terribili, quindi qualcosa avrei potuto portarla (ride, ndr). Me la sarei cavata”.

L’ironia l’ha mai salvata nella vita, soprattutto nei momenti più difficili o dolorosi?

“Ho avuto una vita lineare e serena. A parte le perdite affettive, che purtroppo sono inevitabili crescendo, non ho vissuto situazioni particolarmente drammatiche. Però ho imparato, grazie alle persone che ho avuto accanto, che tutto scorre e che il modo migliore per affrontare qualsiasi situazione è prenderla con il sorriso e con leggerezza. Il peso delle cose non cambia, ma cambia lo sguardo con cui le guardi, cambia la loro dimensione, quanto ti sembrano grandi o ingestibili. Quindi, l’ironia non mi ha “salvata” in un evento specifico, perché per fortuna non ne ho avuti di così drammatici, ma è qualcosa che applico ogni giorno. Sono una persona molto positiva e molto ironica, e questa attitudine mi aiuta nelle piccole sfide quotidiane, quelle che abbiamo tutti. In questo senso, sì: l’ironia mi salva, un po’, tutti i giorni”.

Stare sotto i riflettori o vincere un concorso di bellezza comporta una rimodulazione del rapporto con il proprio corpo. È stato così anche per lei?

“Dipende molto dalle persone. Per me, sinceramente, no. Forse perché, come dicevo prima, non voglio essere ipocrita: sono una persona sicura di sé. E credo anche che oggi il problema della percezione corporea non nasca dai concorsi di bellezza. Anzi, paradossalmente, Miss Italia è molto più sano dei social. Oggi i social sono una corsa continua a mostrarsi migliori degli altri. È lì che si crea davvero il confronto tossico. Miss Italia, invece, è più vicino allo sport: ha regole, ha valori, ha un contesto strutturato.

Inoltre, i concorsi non sono più quelli di un tempo: non ci sono più taglie, non ci sono più misure obbligatorie. Sei libera di presentarti per quella che sei, senza standard imposti. Io poi sono sempre stata una persona sportiva, attenta al mangiare bene, ma non in modo rigido. Mangiare bene per me significa anche godersi il cibo. Sono golosa, soprattutto di dolci, e lo ammetto con piacere. Cerco semplicemente di mantenere un equilibrio”.

Come reagisce agli haters?

“Ecco, qui torna utile l’ironia. È forse l’unico caso in cui davvero mi è servita in modo concreto. Il giorno dopo aver vinto Miss Italia, mi sono svegliata e mi sono detta: “Oddio, devo aprire il telefono e guardare i social. Chissà cosa troverò”… Io non sono una che ignora completamente il giudizio degli altri. Lo ascolto, ma solo se viene da persone che hanno un valore per me. Anche una critica negativa può essere utile, se viene da chi mi conosce o mi stima. Ma gli haters, quelli che non sanno nulla di te, quelli che scrivono commenti violenti senza motivo… lì mi sono fatta delle grandi risate. L’aspetto che mi ha colpito è che molti commenti cattivi venivano da donne adulte, alcune potevano avere quarant’anni più di me. Mi chiedevo cosa le spingesse a scrivere certe cose a una persona che non conoscono. Ma davvero ridevo, perché era così assurdo che non potevo prenderlo sul serio. L’unica cosa che mi dispiace è pensare alle ragazze più sensibili di me. Io ho una personalità solida, non mi toccano. Ma qualcuna potrebbe starci male. E questo è un problema vero: il cyberbullismo non è solo prendere di mira una persona specifica. È anche passare da un profilo all’altro e scrivere cattiverie gratuite, perché ci si diverte così”.

In questi giorni Giusina Battaglia ha raccontato di aver ricevuto addirittura minacce di morte sotto una ricetta.

“È assurdo. Spaventa. Fa riflettere su dove stiamo andando. E conferma quanto sia tossico un certo modo di vivere i social”.

Lei è una giovane donna. Che cosa significa oggi essere una giovane donna? Che cos’è per lei la libertà?

“Oggi essere giovani comporta delle responsabilità più grandi di quelle che percepiamo. Siamo parte di una società in movimento e abbiamo un ruolo, anche quando non ce ne rendiamo conto. Nella mia generazione vedo un problema diffuso: un certo menefreghismo verso ciò che ci circonda. Io invece cerco di essere molto attenta al contesto in cui vivo, a ciò che mi orbita intorno. Ogni gesto individuale genera dei comportamenti, e questo dovrebbe renderci più consapevoli. Sono molto grata per l’educazione che ho ricevuto. È stata quella a insegnarmi cos’è la libertà. I miei genitori mi hanno sempre dato libertà, e da lì ho imparato la responsabilità, a distinguere ciò che ha valore da ciò che non lo ha. Penso spesso a chi questa libertà non l’ha avuta o ha dovuto combattere per averla. Mio nonno è del 1931 e mi ha raccontato tante storie, dalle guerre alle differenze sociali. Mi fanno capire quanto sono fortunata a essere nata in un periodo in cui ho molte più possibilità. Essere una giovane donna oggi, per me, significa soprattutto essere grata”.

E l’affermazione della propria identità e la parità di genere?

“Per quanto concerne l’identità, credo che ogni individuo debba essere libero di essere ciò che vuole e di amare chi vuole. La vita è limitata, è un dono, e va vissuta nel rispetto degli altri ma nella totale libertà personale. Per la parità di genere, il discorso è più complesso. Penso che esistano differenze biologiche innegabili. Ma non credo di vivere in una società non paritaria. Io posso fare tutto ciò che voglio: uscire, studiare, viaggiare, lavorare. Non devo coprirmi, non ho limiti alla mia libertà. Sono consapevole che nel mondo ci sono Paesi dove questo non è possibile, e penso a quelle donne con grande rispetto e compassione. Ma nella mia realtà, in Italia, io mi sento libera e non ho nulla da recriminare”.

Quando ha bisogno di un consiglio, qual è la prima persona che chiama?

“Mia sorella Sofia. Ha sei anni più di me. È stata per tutta la vita una seconda mamma. Abbiamo un rapporto splendido e mi fido di lei ciecamente”.

Qual è il consiglio più importante che sua sorella le abbia mai dato? Quello che porterà sempre con sé?

“Questa è difficilissima, perché me ne ha dati tantissimi. Senza scenderne uno specifico, però credo che il più significativo riguardi il mio carattere. Io sono una persona molto aperta, estroversa, mi mostro per quella che sono sin dal primo momento, non ho bisogno di tempo per aprirmi. Lei mi ha sempre consigliato di capire chi ho davanti prima di espormi così tanto. Non perché ci sia qualcosa di male nell’essere aperta, ma per proteggermi un po’ di più. Non è facile per me, perché è proprio contro il mio modo di essere, però questo consiglio mi ha risparmiato qualche porta in faccia e lo sto tenendo sempre più a mente”.

Lei è laureata in Comunicazione. Cosa ha portato come argomento per la tesi di laurea?

“Ho colto la palla al balzo, perché mi sono laureata proprio nell’anno di Miss Italia, quindi da Miss Italia in carica. La mia tesi si intitola Il filo d’oro della bellezza, dal mito alla corona. Ho voluto fare un percorso che analizzasse la bellezza attraverso varie epoche e vari contesti. Sono partita dagli antichi Greci e sono arrivata fino a oggi, esplorando il significato della bellezza legato alla società e quanto essa sia vitale anche per un popolo come il nostro. Viviamo immersi nella bellezza, e questo ci influenza profondamente, nel bene e nel male”.

Come hanno reagito i docenti davanti a Miss Italia?

“Sono stati meravigliosi. Mi mancavano due esami quando avevo già vinto il cocnorso, e sono venuti molto incontro alle mie esigenze organizzative. In sede di laurea, poi, sono stati davvero gentili e disponibili. Io mi sono scusata tantissimo perché, per la circostanza, c’erano anche i giornalisti, e loro non erano proprio a loro agio con tutta quella attenzione. Ma, nonostante questo, mi hanno trattata benissimo e mi hanno supportata. Credo davvero che il percorso di studi che ho fatto, e il modo in cui l’ho fatto, abbia contribuito molto anche alla mia vittoria a Miss Italia. Mi ha dato gli strumenti per esprimermi, per comunicare, per farmi conoscere”.

Ripete spesso il verbo “credo”. Lei crede?

“Questa è una domanda difficile e non me la aspettavo alla fine, quando ormai ero un po’ più rilassata (ride, ndr). Ho ricevuto tutti i sacramenti: battesimo, comunione, cresima. Sono stata portata in chiesa, ho fatto catechismo, ho seguito il percorso che fanno tanti ragazzi. Poi, però, si cresce e si diventa individui. Ci sono stati degli episodi nella mia vita, soprattutto legati a perdite molto dolorose, che non riuscivo a spiegarmi. E un po’ per rifugio, un po’ per rabbia, ammetto che me la sono “presa” con qualcuno. Oggi non credo in una figura “in alto” che ci guarda e che protegge il bene di tutti. Mi sembra difficile crederlo per come ho vissuto certe cose. Credo, piuttosto, in qualcosa di impalpabile, uno spazio dove continuano a vivere le persone che abbiamo amato e che fanno parte di noi per sempre. È un concetto un po’ strano, lo so, ma è quello che sento oggi”.

Se potesse tornare indietro di cinque anni, cosa direbbe all’Ofelia adolescente, quella che non sapeva cosa le sarebbe capitato?

“Le direi che “ne vedrà delle belle”. A parte la battuta, sarebbe impossibile scegliere solo una cosa da dirle. Se avessi la possibilità di tornare indietro e vivere tutto da capo, con qualche consiglio in più, lo farei molto volentieri. Sarebbe come un sogno a occhi aperti. Però credo anche che le direi semplicemente di godersela, perché tutto doveva andare così. Sono molto fatalista: penso che tutto ciò che accade abbia un significato più grande. Le direi di vivere felice, come ho fatto io, di trovare sempre la felicità nelle piccole cose, perché è quella che ti fa vivere la vita nel modo giusto. Non ho grandi rimpianti: sono sempre stata una persona che, quando doveva dire “ti voglio bene”, lo diceva. Ho sempre regalato baci e abbracci a chi amavo, ogni giorno. Le direi solo di continuare così, di godersi il viaggio a pieni polmoni”.

Che rimpianti dovrebbe avere a 25 anni?

“Qualcosa c’è sempre. Forse l’unica cosa che direi alla me del passato è di impegnarsi un po’ di più a scuola. Sono sempre andata molto bene, ero brava, ma anche molto furba: puntavo al massimo risultato col minimo sforzo. Avrei potuto studiare di più certe cose che oggi vorrei sapere meglio a livello di cultura generale. Ma penso che quell’incoscienza ce l’abbiamo avuta tutti”.