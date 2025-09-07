Offerta da 1500 dollari per i riservisti israeliani per il dispiegamento a Gaza City, il piano per convincerli

Israele sta provando a convincere i riservisti a riunirsi all’esercito nazionale in vista dell’occupazione di Gaza City. E lo sta facendo proponendo loro incentivi e benefit quali carte prepagate di un valore fino a 1.500 dollari, buoni vacanza, sussidi e bonus per decine di migliaia di dollari per soldato con lo scopo di far fronte al recente calo di partecipazione.

Israele richiama i riservisti

Mercoledì 20 agosto, l’esercito israeliano ha iniziato a richiamare in servizio circa 60mila riservisti da utilizzare nel dispiegamento a Gaza City. Si dovrebbero presentare entro il 2 settembre in modo da, uniti ai prossimi che verranno richiamati, arrivare a una quota tra i 110mila e i 130mila.

Tuttavia le recenti percentuali di risposte positive alla chiamata sono state tra le più basse di sempre, a testimonianza di una ritrosia a prolungare la guerra e a venirne coinvolti. Per questo motivo Israele sta utilizzando alcuni incentivi per aumentare il numero di riservisti pronti a tornare sul fronte.

ANSA

Immagini dalla Striscia di Gaza

Bonus e incentivi in vista dell’assalto a Gaza City

Come scrive Il Fatto Quotidiano, Idf e Ministero delle Finanze forniranno ai riservisti che accetteranno la chiamata carte prepagate di un valore fino a 1.500 dollari, buoni vacanza raddoppiati, sussidi ampliati e bonus fino a decine di migliaia di dollari per soldato.

Le previsioni parlano di decine di migliaia di shekel (oltre 13.800 dollari) per soldato, in particolare per le truppe da combattimento, in aggiunta ai bonus già esistenti. Veri e propri numeri da record resi necessari per aumentare il numero di riservisti e bloccare sul nascere la penuria di militari.

Alcuni di essi parteciperanno all’operazione nella città di Gaza, altri sostituiranno quelli attualmente stanziati in altre zone della Striscia e che invece serviranno nella città. Daranno anche il cambio alle forze regolari, permettendogli di addestrarsi e prepararsi per la missione a Gaza City.

Il piano

Come detto, la chiamata alle armi dei riservisti da parte di Israele verrà diluita in tre ondate: la prima, già in atto, coinvolgerà circa 60mila soldati, la seconda è prevista per novembre, la terza per marzo 2026.

I riservisti sono cittadini che hanno svolto il servizio militare obbligatorio e che, in caso di necessità, come in questi e nei futuri mesi, possono essere riconvocati dall’esercito.

Tra quelli che hanno già risposto in maniera positiva alla chiamata – e tra essi ci sono anche degli ufficiali – è stata poi riscontrata una tendenza a non volersi far riconoscere. Molti di loro, infatti, come sottolinea il Fatto, rilasciano interviste coperti da cappucci neri per evitare che possano essere identificati e in futuro accusati di crimini di guerra.