Offerta di Amazon per comprare TikTok entro il 5 aprile, il titolo dell'azienda di Bezos vola in Borsa

C’è anche Amazon tra i candidati acquirenti di TikTok Usa. Il colosso dell’e-commerce ha presentato un’offerta per comprare la divisione americana dell’app cinese, prima che venga oscurata negli Stati Uniti a partire dal 5 aprile. La piattaforma social era stata messa al bando nel Paese, ma l’entrata in vigore del divieto era stata posticipata da Donald Trump per trovare imprese interessate a subentrare alla ByteDance.

L’offerta di Amazon

A riportare la notizia di un’offerta di Amazon su TikTok Usa è stato il New York Times, citando alcune fonti informate del dossier, secondo cui il Big Tech ha inviato una lettera con la proposta al vicepresidente JD Vance e al segretario al commercio Howard Lutnick.

Anche se le indiscrezioni sull’acquisto del social hanno fatto salire il titolo del colosso di circa l’1,5% a Wall Street, le fonti del Nyt ritengono che l’offerta di Amazon non sia considerata seriamente dalle diverse parti al lavoro sulla trattativa.

Tra i primi provvedimenti firmati da Donald Trump dopo il suo insediamento c’è stato il rinvio di 75 giorni della messa al bando di TikTok negli Usa, fissata per il 20 gennaio

I candidati acquirenti

Il colosso fondato da Jeff Bezos entra all’ultimo nella corsa all’acquisizione di TikTok che vede in gara diversi candidati.

Secondo quanto riportato dai media americani, i principali pretendenti sarebbero il colosso tecnologico Oracle e la società di private equity Blackstone, ma ci sarebbe l’interesse di un gruppo di imprenditori, chiamato “People’s Bid for TikTok”, che avrebbe presentato un’offerta da 20 miliardi di dollari.

Nella partita rientrerebbe anche l’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, che sarebbe stato visto mentre si aggirava alla Casa Bianca, nei pressi dell’ufficio di Donald Trump.

La vendita di TikTok Usa

Stando a quanto riferito dall’emittente Cnbc, la vendita di TikTok Usa potrebbe anche essere chiusa nella stessa giornata del tanto atteso annuncio di Donald Trump sui dazi.

Il tycoon dovrebbe incontrarsi con alti funzionari della Casa Bianca per discutere del fascicolo: “Abbiamo molti potenziali acquirenti. C’è molto interesse per TikTok. La decisione sarà mia”, ha dichiarato il presidente Usa a fine marzo, affermando “vorrei che rimanesse in vita”.