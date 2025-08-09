Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce per truffa a Catania contro un sistema criminale specializzato in frodi assicurative. Il piano, orchestrato da due uomini catanesi, è stato smantellato dopo che una vittima ha segnalato di essere stata raggirata nella stipula di una polizza auto. L’indagine, avviata a seguito della denuncia, ha permesso di ricostruire il modus operandi dei truffatori, attivi su tutto il territorio nazionale e capaci di ottenere guadagni illeciti per 5.000 euro al mese.

La fonte della notizia e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie alla denuncia presentata da un cittadino di Catania di 52 anni. L’uomo, alla ricerca di una polizza assicurativa conveniente per la propria auto in scadenza, si è imbattuto in un sito web che prometteva offerte particolarmente vantaggiose. Inseriti i propri dati personali e il numero di telefono, è stato contattato il giorno seguente da un sedicente operatore di una compagnia assicurativa.

Il raggiro: come è stata messa in atto la truffa

L’offerta ricevuta dal falso assicuratore prevedeva la stipula di una polizza RC auto al costo di 526 euro, una cifra ben inferiore alle tariffe di mercato. Convinto dalla convenienza, il 52enne ha seguito le istruzioni fornite dal presunto consulente, effettuando un bonifico sull’IBAN indicato. Tuttavia, la polizza promessa non è mai arrivata. Dopo due giorni di attesa e diversi tentativi di contattare l’operatore senza successo, la vittima ha compreso di essere stata vittima di truffa e si è rivolta alle forze dell’ordine.

L’attività investigativa e la scoperta della rete criminale

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” hanno avviato un’indagine approfondita, focalizzandosi sull’analisi dei movimenti bancari e delle utenze telefoniche coinvolte. L’incrocio dei dati ha consentito di risalire ai responsabili: due uomini di 66 e 36 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in particolare per truffe commesse con modalità analoghe.

Un sistema ramificato e specializzato nelle frodi assicurative

L’indagine ha rivelato che i due indagati avevano messo a punto un sistema ben organizzato, capace di colpire vittime in diverse regioni d’Italia. Il loro modus operandi prevedeva la creazione di siti web apparentemente affidabili, attraverso i quali raccoglievano dati personali e contattavano telefonicamente i potenziali clienti, proponendo offerte assicurative irrealisticamente vantaggiose. Grazie a questa attività, i truffatori riuscivano a incassare mensilmente circa 5.000 euro di guadagni illeciti.

Le denunce e la posizione degli indagati

Per le condotte accertate, i due catanesi sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per truffa in concorso. Va ricordato che, come previsto dalla legge, per entrambi vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato per evitare le truffe assicurative

Nel comunicato, la Polizia di Stato sottolinea come le frodi assicurative siano spesso perpetrate tramite falsi intermediari, operatori telefonici fraudolenti, email di phishing e siti web non ufficiali. Gli utenti sono invitati a diffidare di portali che non riportano informazioni essenziali come il nominativo, la sede sociale e la partita IVA della compagnia assicurativa, così come di agenti contattabili solo tramite WhatsApp o cellulare, senza un numero fisso di call center.

Come difendersi dalle truffe: i consigli degli esperti

Per prevenire truffe di questo tipo, la Polizia di Stato consiglia di consultare sempre il sito dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), dove è possibile verificare l’elenco delle compagnie assicurative autorizzate a operare in Italia. Un controllo preventivo può evitare di cadere vittima di raggiri e garantire la sicurezza delle proprie transazioni online.

Il fenomeno delle truffe assicurative in Italia

Le truffe assicurative rappresentano un fenomeno in crescita, favorito dalla diffusione di internet e dalla facilità con cui è possibile creare siti web ingannevoli. I criminali sfruttano la ricerca di offerte vantaggiose da parte degli automobilisti per proporre polizze a prezzi stracciati, spesso utilizzando tecniche di social engineering per carpire la fiducia delle vittime. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, come dimostrato dal caso di Catania, si rivela fondamentale per contrastare queste attività illecite.

