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Due persone sono state denunciate per truffa contrattuale aggravata nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Gli indagati, di 52 anni e 69 anni, sono accusati di aver simulato un’attività di noleggio auto online per ingannare ignari clienti. L’indagine è stata condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Mantova.

Il modus operandi dei presunti truffatori

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via dopo la denuncia di una cittadina mantovana. La donna, dopo aver trovato su Facebook un annuncio relativo al noleggio a lungo termine di un’autovettura, è stata indotta a effettuare diversi bonifici per un importo complessivo di oltre 4 mila euro, senza però ricevere mai il veicolo promesso.

Dalle indagini è emerso che i due denunciati avrebbero creato una finta attività imprenditoriale nel settore del noleggio auto, sfruttando profili social, numeri di telefono, indirizzi e-mail e siti web che sembravano riconducibili a società automobilistiche reali. In questo modo, riuscivano a conquistare la fiducia delle vittime e a convincerle a versare denaro per servizi che non sarebbero mai stati erogati.

Le tecniche investigative utilizzate

Gli accertamenti di polizia giudiziaria sono stati sviluppati anche grazie a strumenti di Social Media Intelligence e Open Source Intelligence. Queste tecniche hanno permesso agli investigatori di ricostruire il presunto sistema fraudolento e di collegare diversi profili Facebook e contatti telefonici ai due indagati.

Nel corso delle verifiche sono emersi episodi analoghi denunciati in varie province italiane. Tutti i casi presentavano modalità operative simili e facevano riferimento agli stessi numeri telefonici, conti bancari e contatti telematici riconducibili ai due denunciati.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato invita i cittadini a prestare la massima attenzione agli annunci online che riguardano finanziamenti, noleggi o vendite di veicoli. È fondamentale verificare sempre l’esistenza reale delle società proponenti, evitare pagamenti anticipati su conti correnti esteri o intestati a privati e diffidare di interlocutori che richiedano l’invio di documentazione personale tramite canali non ufficiali o non certificati.

IPA