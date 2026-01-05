Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato il commercio illecito di parti di veicoli e il deposito incontrollato di rifiuti: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Cosenza su disposizione della Procura di Paola. L’area, situata a San Lucido in località Meccisi, è stata sottoposta a sequestro preventivo dopo che sono state accertate attività di smontaggio e sostituzione di parti di veicoli di dubbia provenienza, con conseguente abbandono di rifiuti speciali.

Operazione della Polizia Stradale: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento di sequestro è stato eseguito recentemente dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Cosenza – Distaccamento di Paola, su ordine del G.I.P. del Tribunale di Paola e su impulso della Procura guidata dal dottor Domenico Fiordalisi. L’intervento si è svolto nel territorio comunale di San Lucido, precisamente in località Meccisi, dove era attiva un’area destinata formalmente al commercio di auto usate.

Smontaggio illecito e rifiuti speciali: i fatti accertati

Durante i controlli, gli agenti hanno riscontrato che il gestore dell’attività, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici nel settore del riciclaggio di veicoli e loro parti, aveva trasformato l’area in un vero e proprio centro di smontaggio. Invece di occuparsi della regolare compravendita di autoveicoli, l’uomo si dedicava allo smontaggio tecnico dei mezzi, ricavando pezzi di ricambio e sostituendo parti o allestimenti interni. Le indagini hanno fatto emergere che i pezzi utilizzati potevano essere di illecita provenienza, circostanza su cui sono tuttora in corso approfondimenti investigativi.

L’attività ha avuto anche pesanti ripercussioni ambientali: i rifiuti speciali generati dallo smontaggio venivano abbandonati sul suolo, dispersi nella vegetazione circostante e sotto una tettoia, creando un deposito incontrollato di materiali pericolosi.

Controlli a tappeto nel settore auto: il quadro più ampio

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli e indagini avviato dalla Polizia Stradale, che negli ultimi sei mesi ha intensificato le verifiche sulle attività imprenditoriali legate alla circolazione dei veicoli nell’area tirrenica della provincia cosentina. L’obiettivo è contrastare il deposito illecito e lo smaltimento illegale di rifiuti, fenomeni che mettono a rischio la sicurezza ambientale e la legalità nel settore.

Sequestri e denunce: i risultati delle indagini

Nel corso del 2025, le attività investigative hanno portato al sequestro penale di due aree (una a San Lucido e una a Falconara Albanese) utilizzate per il deposito incontrollato di pneumatici e per attività illecite di smontaggio e sostituzione di gomme. In questa circostanza, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria tre persone.

Ulteriori controlli hanno riguardato officine e autocarrozzerie, dove sono state riscontrate numerose violazioni amministrative e anche violazioni penali. Queste ultime hanno determinato il sequestro di due autofficine a Fuscaldo e la denuncia dei rispettivi titolari. Per poter riavere la disponibilità delle attività, i titolari hanno dovuto provvedere a proprie spese alla bonifica e allo smaltimento regolare dei rifiuti prodotti.

Componenti rubate e attività illegali: il caso di Cetraro

Le verifiche della Polizia Stradale hanno permesso di scoprire anche a Cetraro attività illegali di riparazione di autovetture incidentate. In questi casi, venivano utilizzati pezzi di ricambio ottenuti dalla smembratura di auto rubate. L’operazione ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di quattro persone e al recupero di componentistica rubata.

