Una denuncia e oltre 5.000 euro di sanzioni dei Carabinieri a un’officina abusiva nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini. Un 37enne del posto è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni ambientali, edilizie e paesaggistiche. L’intervento è stato condotto dai militari della Stazione di Montella e dal Nucleo Forestale di Bagnoli Irpino, nell’ambito di un’azione mirata al contrasto dei reati ambientali e urbanistici.

La scoperta dell’officina abusiva

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nel territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini, dove i militari hanno individuato un’officina meccanica non autorizzata. Il controllo ha permesso di accertare che l’attività veniva svolta senza alcun permesso e in totale violazione delle normative vigenti, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Gestione illecita di rifiuti e scarico abusivo

Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno riscontrato la gestione illecita di rifiuti speciali e pericolosi. Tra i materiali rinvenuti figuravano motori, batterie esauste, pneumatici, filtri e oli esausti, tutti stoccati senza alcun rispetto delle regole ambientali. Inoltre, è stato scoperto uno scarico abusivo di acque reflue industriali, che rappresenta un ulteriore rischio per l’ecosistema del parco.

Fabbricato abusivo e componenti d’auto di dubbia provenienza

Durante il controllo, i militari hanno individuato anche un fabbricato di circa 35 metri quadrati, costruito senza alcuna autorizzazione all’interno di una zona vincolata. All’interno dell’area sono stati trovati anche componenti d’auto di dubbia provenienza, elemento che ha aggravato la posizione del 37enne denunciato.

Sequestro dell’area e sanzioni amministrative

L’intera area, compresa l’officina e il fabbricato abusivo, è stata posta sotto sequestro. Nei confronti del responsabile sono state avviate sanzioni amministrative per oltre 5.000 euro. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, dovrà ora rispondere dei reati di gestione illecita di rifiuti, scarico abusivo di acque reflue, costruzione abusiva in area vincolata e distruzione di bellezze naturali.

IPA