Officina killer a Fuscaldo vicino Cosenza, rifiuti tossici abbandonati ovunque: scattano i sequestri

Un sequestro preventivo d’urgenza è stato eseguito dalla Polizia Stradale di Paola il 9 maggio 2025 a Fuscaldo. Numerosi rifiuti speciali, pericolosi e non, sono stati trovati accumulati senza precauzioni ambientali presso un’officina meccanica, in violazione della legislazione ambientale.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il sequestro ha incluso una cabina forno per la verniciatura di veicoli, installata senza le autorizzazioni necessarie per le emissioni in atmosfera. L’operazione è stata condotta durante controlli periodici sulle attività commerciali legate alla circolazione stradale, disposti dal Compartimento Polizia Stradale della Calabria.

Contesto investigativo

L’indagine rientra in un più ampio contesto investigativo che ha portato all’emissione di altre misure da parte delle Procure di Paola e Cosenza, per situazioni analoghe di inquinamento ambientale e depositi incontrollati di rifiuti. Queste attività di controllo hanno riguardato carrozzerie, officine meccaniche e rivendite auto nei comuni della costa e dell’entroterra cosentino.

Conseguenze legali

Nel 2025, durante tali controlli, sono state deferite 5 persone all’autorità giudiziaria competente. L’indagine ha anche rivelato esercizi aperti con false attestazioni per agevolare il rilascio di autorizzazioni amministrative.

Sanzioni e provvedimenti

Sono state comminate sanzioni pecuniarie per oltre 20.000 euro e segnalazioni alle autorità competenti per l’emanazione di provvedimenti accessori, come nel caso di aperture senza la prescritta segnalazione di inizio attività al Sindaco.

